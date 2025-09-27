ديربي مدريد.. تاريخ من إثارة للجدل!

معتز الشامي (أبوظبي)

يظل الديربي بين أتلتيكو وريال مدريد أكثر من مجرد مباراة كرة قدم، حيث تجمع بين التاريخ وأساليب اللعب المتباينة، والتنافس الذي يشعر به في كل أرجاء المدينة.

وعلى مدى العقود الماضية، تركت هذه المواجهات فصولاً نابضة بالحياة ومثيرة للجدل في الوقت نفسه، مع مباريات فاصلة وقرارات تحكيمية تاريخية، وطرد، وحوادث في المدرجات، ومشاهد لا تزال في الذاكرة الجماعية لجماهير الفريقين.

أبرز تلك الحالات كانت في 29 سبتمبر 2024، عندما توقفت مباراة الديربي في ملعب ميتروبوليتانو، بعدما أُلقيت ولاعات وزجاجات وأشياء أخرى على تيبو كورتوا من الطرف الجنوبي السفلي، حيث توجد جماهير الألتراس «فرينتي أتليتيكو».

وأجبر هذا الوضع الحكم على إيقاف المباراة لأكثر من 15 دقيقة حتى استعادة شروط السلامة الأساسية، قبل أن تنتهي المباراة، التي شابها التوتر منذ البداية، بالتعادل 1-1، كما طُرد ماركوس يورينتي في الوقت بدل الضائع بعد تدخل عنيف على فران جارسيا.



- معركة رويال 1989

وشهد موسم 1988-1989 مباراة ديربي تاريخية اتسمت بالعنف الشديد، حيث فاز ريال مدريد في النهاية بنتيجة 2-1 بفضل هدف في الدقيقة الأخيرة سجّله مارتن فاسكيز في الدقيقة 91، لكن الذكرى الأبرز كانت الشجار الذي اندلع على أرض الملعب.

وكان حارس الريال باكو بويو بطل حادثة أثارت جدلاً واسعاً، بسبب تدخله ضد باولو فوتري، ما أشعل شجاراً بين لاعبي الفريقين.

وشهدت المباراة أيضاً حالات طرد زادت من حدة التوتر ومشاهد معركة حامية الوطيس، تخللها دفع واحتجاجات مستمرة. وقد رسّخ مشهد ملعب فيسنتي كالديرون المحترق تلك المباراة كواحدة من أكثر مباريات الديربي سخونة في التاريخ.

- ركلة راموس عام 2017

وفي 18 نوفمبر2017، على ملعب ميتروبوليتانو، أصيب سيرجيو راموس بكسر في الحاجز الأنفي، إثر خطأ من لوكاس هيرنانديز. ضرب مدافع أتلتيكو راموس بساقه أثناء محاولته ضرب الكرة برأسه داخل منطقة الجزاء.

ولعب قائد ريال مدريد بضع دقائق إضافية وهو يعاني من نزف في الأنف، لكنه لم يتمكن من المشاركة في الشوط الثاني لمباراة، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ودون أي فرص حقيقية، قبل أن يغيب عن الملاعب لعدة مباريات.وزاد هذا الحادث من حدة التوتر في مباراة ديربي لم تخل من الكثير من الأحداث الكروية، لكنها تركت صورة راموس مصاباً في مباراة طغى فيها الاحتكاك البدني على كرة القدم.



- هدف بيريا المُلغى عام 2007

وفي 25 فبراير 2007، شهد ملعب فيسنتي كالديرون واقعة أخرى مثيرة للجدل لا تنسى، فبينما كان أتلتيكو متقدماً بهدف لفرناندو توريس، سجل لويس أمارانتو بيريا ما بدا أنه الهدف الثاني، وألغى الحكم ومساعده الهدف بداعي تسلل مزعوم، وهو أمر ساد معه الغضب في المدرجات، حيث انفجرت جماهير كالديرون غضباً على الحكم، خصوصاً أن هذا الهدف كان من الممكن أن يُغير مجرى المباراة، بعدما انتهت بالتعادل 1-1.



- دوسة تشواميني 2025

في 8 فبراير 2025، على ملعب سانتياغو برنابيو، عادت مباراة الديربي إلى الجدل التحكيمي. تقدم أتلتيكو من نقطة الجزاء بعد أن قضت مراجعة حكم الفيديو المساعد (VAR) بأن أوريليان تشواميني دهس سامو لينو.

وأثار هذا القرار احتجاجات من جماهير ريال مدريد، الذين اعتبروا الحادثة بسيطة وغير مقصودة، ليزداد الجو توتراً بالفعل بعد تبادل التصريحات بشأن قانون التحكيم، وردود أتلتيكو اللاحقة على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما انتهت المباراة بالتعادل 1-1.