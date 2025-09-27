الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة
الرياضة

ميلوش.. علامة استفهام كبيرة في الشارقة

ميلوش.. علامة استفهام كبيرة في الشارقة
27 سبتمبر 2025 14:42

علي معالي (أبوظبي)
يواجه فريق الشارقة موقفاً بالغ الصعوبة في الوقت الراهن، وهو الفريق الذي نافس على كل ألقاب الموسم الماضي، وتُوج بلقب دوري أبطال آسيا 2، حيث يصارع بعد مرور 5 جولات بين فرق المؤخرة، وربما يعاني الفريق بهذه الطريقة من تكرار الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، مثلما حدث في نهاية موسم 2011-2012، خصوصاً أنه كان في ذلك الموسم الذي هبط خلاله قد جمع عدداً أكبر من النقاط التي جمعها في الموسم الحالي، «7 نقاط بعد 5 جولات، بينما اكتفي في الموسم الحالي بجمع 4 نقط.
اللافت للنظر في أداء الصربي ميلوش أنه اعتمد حتى الآن في 5 مباريات على 27 لاعباً، وهو دليل كبير على عدم استقراره على قائمة ثابتة، رغم أنه أقام معسكراً خارجياً طويلاً، وهو ما أوجد حالة غليان كبيرة، خاصة في ظل تصريحات المدرب الصادمة التي حمّل خلالها اللاعبين والإدارة مسؤولية ما حدث للفريق حتى الآن.
وجاءت ردود الفعل غاضبة من جماهير الفريق بعد هذه التصريحات المثيرة من المدرب الصربي، وأداء «الملك» المتراجع، حيث هاجمت الجماهير، عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وطالبت بالاستغناء عن المدرب.
ويعيش الشارقة حالة حرجة قبل العودة مجدداً للأجواء الخارجية بلقاء الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، أمام السد القطري يوم 30 من الشهر الجاري، وأصبح ميلوش مطالباً بإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، خاصة أن الملك في آسيا قدم مباراة جيدة وهزم الغرافة القطري في المحطة الأولى 4-3 بعد مباراة مثيرة.

