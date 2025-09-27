إمبيد يدخل مرحلة الاستماع إلى الجسد

واشنطن(أ ف ب)

يشعر جويل إمبيد نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز أنه "في حالة جيدة" مع اقتراب انطلاق موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه)، وذلك بعد خوضه 19 مباراة فقط الموسم الماضي بسبب الإصابة.

قال اللاعب الكاميروني، في اليوم الإعلامي لفيلادلفيا في مقره التدريبي في كامدن، نيوجيرسي: "لا يوجد توقعات بالضرورة. يتعلق الأمر أكثر بالتأكد من أن كل شيء على ما يرام والقيام بكل شيء صحيح، وهذه نقطة الانطلاق".

تابع لاعب الارتكاز العملاق البالغ 31 عاماً: "من الواضح أن الهدف هو اللعب، خلافاً لما حصل الموسم الماضي".

وتعرض إمبيد لإصابات في الركبة والكاحل وخضع لجراحة بالمنظار لركبته اليسرى في أبريل. كما خضع لجراحة في الركبة عينها في فبراير 2024.

تابع أفضل هداف في الدوري مرتين "كل من يعرفني يعلم أنني أريد اللعب. أريد أن أخوض كل مباراة".

لكن إمبيد أضاف انه لن يضغط كثيراً على نفسه "أريد أن أكون صريحاً قدر الإمكان. علينا الاستماع إلى الجسد من الآن وصاعداً. في بعض الأحيان قد تكون الأمور غير متوقعة. سنتأقلم مع ذلك".

على غراره، يتعامل بول جورج الذي خضع لجراحة بركبته في يوليو، مع كل يوم على حدة "الأسبوعان المقبلان هامان جداً، قبل انطلاق الموسم".

تابع جورج الذي خاض مباراة كل النجوم تسع مرات: "لا يمكن أن تكون الأمور أسوأ من الموسم الماضي. كان موسماً سيئاً للغاية".

حل فيلادلفيا في المركز الثالث عشر في المنطقة الشرقية برصيد 24 فوزاً و58 خسارة.

يسافر إلى أبوظبي الأسبوع المقبل لخوض مباراتين تحضيريتين للموسم ضد نيويورك نيكس.

ويستهل موسمه في أن بي أيه في 22 أكتوبر على أرض بوسطن سلتيكس في ملعب تي دي غاردن.