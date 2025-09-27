الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

هاري كين يحطم كل الأرقام بالألماني

هاري كين يحطم كل الأرقام بالألماني
27 سبتمبر 2025 14:47

معتز الشامي (أبوظبي)
أصبح مهاجم بايرن ميونيخ، هاري كين، أسرع لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف لصالح نادٍ في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، محققاً هذا الإنجاز في 104 مباريات فقط، بعد تسجيله هدفين أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني، مساء الجمعة.
وحطم كين الرقم القياسي الذي كان يحمله كريستيانو رونالدو وإيرلينج هالاند، حيث كان الرقم القياسي السابق البالغ 105 مباريات قد سجّله كريستيانو رونالدو عندما كان يلعب مع ريال مدريد في عام 2011، وعادله مهاجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند العام الماضي.
وسجّل قائد إنجلترا ركلة جزاء في الشوط الأول ليمنح الألمان التقدم 2-0 بعد هدف لويس دياز الافتتاحي، قبل أن يسجل هدفاً (من ركلة جزاء) في الشوط الثاني محطماً الرقم القياسي.
والمثير للدهشة أن اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً لم يُهدر أي ركلة جزاء في الدوري الألماني، مسجلاً 18 ركلة من أصل 18.
وأصبح كين أيضاً أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني ينجح في تحويل أول 18 ركلة جزاء إلى أهداف، بالإضافة إلى تسجيل 18 ركلة جزاء متتالية، وحطم كين رقمين قياسيين آخرين خلال فوز فريقه 4-1 على هوفنهايم الأسبوع الماضي، حيث سجل ثلاثية. وصل إلى 70 هدفاً في الدوري الألماني في مباراته رقم 67 فقط في المسابقة، ليصبح أسرع من أي لاعب آخر في تاريخ الدوري.
وفي وقت سابق، حطم كين الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في 50 مباراة بالدوري الألماني (54 هدفاً)، وأقل عدد من المباريات اللازمة للوصول إلى 50 هدفاً في المسابقة (43 مباراة)، وبدأ مهاجم توتنهام السابق موسم 2025/26 بشكل جيد، حيث سجل 13 هدفاً و3 تمريرات حاسمة في 7 مباريات فقط في جميع المسابقات.
وكان كين أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يحصد لقب هداف البطولة في أول موسمين له، واللاعب الوحيد الذي سجّل 25 هدفاً أو أكثر في أول موسمين له في المسابقة.

