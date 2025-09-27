الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«دوري أدنوك».. الحصان الأسود بين كلباء والظفرة

«دوري أدنوك».. الحصان الأسود بين كلباء والظفرة
27 سبتمبر 2025 15:15

فيصل النقبي (أبوظبي)
خطف ناديا كلباء والظفرة الأضواء خلال الجولات الخمس الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما قدما مستويات لافتة جعلتهما يُصنّفان كأبرز «حصانين أسودين» للبطولة حتى الآن.
ونجح كلباء في حصد 10 نقاط من أصل 15 ممكنة، محققاً 3 انتصارات مهمة وتعادلاً وخسارة وحيدة، ويؤكد استقراره الفني وقدرته على مقارعة الكبار. 
والفريق أظهر شخصية قوية داخل الملعب، حيث تميز بالصلابة الدفاعية والقدرة على التسجيل من أكثر من لاعب، ما جعله يحافظ على موقع متقدم في جدول الترتيب.
أما الظفرة، فقد قدّم بداية قوية أعادت له بريق الماضي، بعدما جمع 9 نقاط من 3 حالات فوز، مقابل خسارتين. 
ورغم التعثّر في بعض المواجهات، إلا أن الفريق أثبت أنه خصم صعب المراس، ويمتلك لاعبين قادرين على إحداث الفارق في المباريات الحاسمة.
وجاء تألق الفريقين ليجبر جميع المراقبين على وصفهما بـ «الحصان الأسود» للدوري هذا الموسم، في ظل المفاجآت التي يقدمانها أمام فرق أكثر خبرة، ما يُنذر بموسم استثنائي يُعيد رسم ملامح المنافسة على المراكز المتقدمة.

