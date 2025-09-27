ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!

معتز الشامي (أبوظبي)

يستضيف أتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد في أول ديربي مدريدي لموسم 2025-26، على ملعب ميتروبوليتانو، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، مساء اليوم.

وحقق ريال مدريد بداية مثالية للموسم الجديد تحت قيادة تشابي ألونسو، لكن مدربه الجديد حذر من التراخي في أول مباراة ديربي له في مدريد، وفاز ريال مدريد بجميع مبارياته الست في الدوري الإسباني، واستقبل 3 أهداف فقط، ويتقدم في صدارة الليجا بفارق نقطتين عن برشلونة حامل اللقب.

وفي المقابل، فاز أتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني، في اثنتين من مبارياته الست في الدوري، حيث يتأخر عن منافسيه في مدريد بـ 9 نقاط، لكن هذه الأرقام ليست ذات أهمية كبيرة في هذه المرحلة، حيث فشل ريال مدريد في الفوز على أتلتيكو في الدوري خلال الموسمين الماضيين.

وتتوقع شبكة «أوبتا» فوز ريال مدريد بالديربي بنسبة 40.2%، فيما تصل نسبة فوز أتلتيكو إلى 33.8%، بينما تصل النسبة المتوقعة لانتهاء المباراة بالتعادل إلى 26%.

وواجه ألونسو أتلتيكو مدريد وسيميوني، كمدير فني، عندما كان مسؤولاً عن باير ليفركوزن، حيث تعادل 2-2 في مدريد في عام 2022 بعد وقت قصير من توليه مسؤولية النادي الألماني، وخسر 2-1 خارج أرضه في الموسم الماضي، لكن الذهاب إلى هناك مع ريال مدريد يمثل وضعاً مختلفاً تماماً.

وبينما يتولى سيميوني مسؤولية أتلتيكو مدريد منذ 14 عاماً، فإن ألونسو البالغ من العمر 43 عاماً، حل محل كارلو أنشيلوتي في يونيو الماضي.

وأصبح سيميوني هذا الأسبوع المدرب الذي أمضى أطول فترة في قيادة أحد أندية الدوري الإسباني، حيث وصل إلى منصبه في ديسمبر 2011، وبعد مساعدة أتلتيكو مدريد في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، وخسر كلاهما أمام ريال مدريد في عامي 2014 و2016، إضافة إلى الفوز بلقبين في الدوري الإسباني، قاد سيميوني النادي إلى أفضل لحظاته.

وفي المقابل، يستطيع ألونسو أن يعادل الرقم القياسي الذي حققه فانديرلي لوكسمبورجو بالفوز في 7 مباريات متتالية بالدوري في بداية الموسم، والذي سجله في عام 2005 إذا تمكن ريال مدريد من الفوز في المباراة.

بينما كانت آخر مرة التقى فيها الفريقان في مارس الماضي في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، عندما خرج أتلتيكو من البطولة، بعد إلغاء ركلة جزاء مثيرة للجدل نفذها جوليان ألفاريز.

وكان الفريقان قد التقيا على مدار 240 مباراة رسمية، حيث يتفوق ريال مدريد بـ 123 فوزاً، و59 فوزاً لأتلتيكو، و58 تعادلاً.

وسجّل الفريق الملكي 235 هدفاً، بينما سجّل أتلتيكو 123 هدفاً. يشير التاريخ إلى ريال مدريد، لكن مباريات الديربي غالباً ما تخالف التوقعات.