الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرتيتا يستعد لـ «الأجواء المشحونة» في «جيمس بارك»

أرتيتا يستعد لـ «الأجواء المشحونة» في «جيمس بارك»
27 سبتمبر 2025 15:04

لندن (د ب أ)
قال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه يستعد لأجواء «حماسية ومشحونة» في ملعب سانت جيمس بارك، بينما يسعى فريقه لقلب الطاولة على نيوكاسل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أرتيتا شهد تعرض فريقه لأربع هزائم في آخر خمس مباريات لفريقه على ملعب سانت جيمس بارك، حيث فشل أرسنال في التسجيل في آخر ثلاث زيارات له لمواجهة رجال إيدي هاو.
ويتواجد أرسنال خلف ليفربول بفارق خمس نقاط، وقد يدخل مباراة الغد متأخراً بفارق ثماني نقاط عن وتيرة المنافسة على اللقب إذا واصل حامل اللقب بدايته المثالية أمام كريستال بالاس على ملعب سيلهرست بارك.
وحتى الآن حقق نيوكاسل انتصاراً وحيداً فقط حتى الآن، ولكن خلال حديثه عشية المواجهة الحاسمة بين الفريقين، قال أرتيتا:«إنها مباراة شديدة الحماس».
وأضاف: «نعرف حجم التحدي، وندرك أننا سنحتاج إلى أن نكون أكثر فاعلية بكثير مما كنا عليه في الفترة الأخيرة، عندما لعبنا هناك إذا أردنا الفوز بالمباراة، وسنعمل على تحقيق ذلك».
وأوضح: «عليك أن تفرض سيطرتك عندما تلعب ضدهم، ويجب أن نكون مستعدين. هذه المواجهة واحدة من أفضل الأجواء الكروية في البلاد. وكلاعب، كمشجع، كمدرب، ترغب في أن تعيش هذه الأجواء، فهم يلعبون كل كرة معك، الأجواء رائعة».
وأكد: «الطريقة التي تمكنوا بها من خلق هذه الأجواء، خاصة على أرضهم، بالإضافة إلى هويتهم الواضحة في طريقة لعبهم لكرة القدم، تجعل الأمر صعبا حقا. هناك دعم هائل، وفريق واحد، ومدينة واحدة، وهذا ما يجعل الأمر مختلفا أيضاً. اللعب هناك يشكل تحدياً وفرصة كبيرة في الوقت ذاته. إنها مباراة رائعة للمشاركة فيها».

أخبار ذات صلة
كرة القدم والسكك الحديدية.. علاقة صنعت الهوية الإنجليزية
صليبا يمددّ عقده مع أرسنال حتى 2030
ميكيل أرتيتا
أرسنال
نيوكاسل
آخر الأخبار
قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء الحرب
الأخبار العالمية
قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء الحرب
اليوم 01:26
خلال 5 سنوات.. مساعدات خليجية إنسانية بقيمة 14 مليار دولار
الأخبار العالمية
خلال 5 سنوات.. مساعدات خليجية إنسانية بقيمة 14 مليار دولار
اليوم 01:26
فلسطينيون يحملون مساعدات إنسانية تلقوها في مركز توزيع وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات إنهاء حرب غزة مثمرة
اليوم 01:26
فلسطيني فقد ساقه في غارة إسرائيلية يستريح بعد فراره من شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«أطباء بلا حدود» تعلق عملياتها في مدينة غزة
اليوم 01:26
مخيم الهول يؤوي الآلاف من أفراد عائلات الدواعش (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تحث دول العالم على استعادة مواطنيها المحتجزين من سوريا
اليوم 01:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©