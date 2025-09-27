أرتيتا يستعد لـ «الأجواء المشحونة» في «جيمس بارك»

لندن (د ب أ)

قال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه يستعد لأجواء «حماسية ومشحونة» في ملعب سانت جيمس بارك، بينما يسعى فريقه لقلب الطاولة على نيوكاسل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أرتيتا شهد تعرض فريقه لأربع هزائم في آخر خمس مباريات لفريقه على ملعب سانت جيمس بارك، حيث فشل أرسنال في التسجيل في آخر ثلاث زيارات له لمواجهة رجال إيدي هاو.

ويتواجد أرسنال خلف ليفربول بفارق خمس نقاط، وقد يدخل مباراة الغد متأخراً بفارق ثماني نقاط عن وتيرة المنافسة على اللقب إذا واصل حامل اللقب بدايته المثالية أمام كريستال بالاس على ملعب سيلهرست بارك.

وحتى الآن حقق نيوكاسل انتصاراً وحيداً فقط حتى الآن، ولكن خلال حديثه عشية المواجهة الحاسمة بين الفريقين، قال أرتيتا:«إنها مباراة شديدة الحماس».

وأضاف: «نعرف حجم التحدي، وندرك أننا سنحتاج إلى أن نكون أكثر فاعلية بكثير مما كنا عليه في الفترة الأخيرة، عندما لعبنا هناك إذا أردنا الفوز بالمباراة، وسنعمل على تحقيق ذلك».

وأوضح: «عليك أن تفرض سيطرتك عندما تلعب ضدهم، ويجب أن نكون مستعدين. هذه المواجهة واحدة من أفضل الأجواء الكروية في البلاد. وكلاعب، كمشجع، كمدرب، ترغب في أن تعيش هذه الأجواء، فهم يلعبون كل كرة معك، الأجواء رائعة».

وأكد: «الطريقة التي تمكنوا بها من خلق هذه الأجواء، خاصة على أرضهم، بالإضافة إلى هويتهم الواضحة في طريقة لعبهم لكرة القدم، تجعل الأمر صعبا حقا. هناك دعم هائل، وفريق واحد، ومدينة واحدة، وهذا ما يجعل الأمر مختلفا أيضاً. اللعب هناك يشكل تحدياً وفرصة كبيرة في الوقت ذاته. إنها مباراة رائعة للمشاركة فيها».