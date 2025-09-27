الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«دوري أدنوك».. بني ياس مسيرة سلبية تحبس الأنفاس

«دوري أدنوك».. بني ياس مسيرة سلبية تحبس الأنفاس
27 سبتمبر 2025 15:10

مصطفى الديب (أبوظبي)
أصبح بني ياس حديث الناس والساحة الرياضية، لما قدمه من أرقام سلبية تاريخية هذا الموسم في دوري أدنوك للمحترفين.
وكتب «السماوي» رقماً سلبياً تاريخياً لم يكن في سجل أي نادٍ في تاريخ البطولة، حيث أصبح أول فريق يلعب أول خمس جولات من المسابقة دون أن يسجل أي هدف، ليكون صاحب لقب الفريق الأكثر عقماً تهديفياً في تاريخ دوري أدنوك للمحترفين.
ولم يكن العقم التهديفي فقط هو الرقم السلبي الوحيد في مسيرة بني ياس هذا الموسم، حيث لم يحقق الفريق أي نتيجة إيجابية، لا بتعادل ولا فوز، وسجل خمس خسارات متتالية، في سابقة هي الأولى من نوعها للفريق في مشواره بالدوري.
وكانت إدارة النادي قد أقالت مدرب الفريق بيتيف، عقب الخسارة من الجزيرة في الجولة الرابعة، وتمت إعادة الروماني إيسايلا لقيادة الفريق مجدداً، إلا أنه لم يقدم شيئاً في لقاء عجمان، وتعرّض الفريق للخسارة في الدقيقة الأخيرة من المباراة، بعد احتساب ضربة جزاء لصالح عجمان وطرد لاعبين من بني ياس.
ويقدم أجانب بني ياس أداء سيئاً أيضاً يتماشى مع الأرقام السلبية للفريق، الذي غيّر جلده بضم نحو 16 صفقة هذا الموسم، لكن التغييرات لم تشفع في شيء ولم تقدم جديداً، بل كان المردود سلبياً هذا الموسم.
المثير أن بني ياس تنتظره مباراة قوية ومثيرة أمام العين متصدر البطولة في الجولة السادسة من المسابقة، مما يعني أن الفريق ربما يكون على موعد مع رقم سلبي جديد بهزيمة سادسة أو تلقي مزيد من الأهداف.

