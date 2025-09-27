مباراة الوحدة وتراكتور «على شاشة السينما»!

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن جمهور الوحدة عن مبادرة مبتكرة بمشاهدة مباراة فريقه أمام تراكتور الإيراني في دوري النخبة الآسيوي بعد غدٍ الاثنين على شاشة سينما سيتي بمنطقة القناة بالعاصمة أبوظبي، وتم نفاد تذاكر قاعتين والإعلان عن فتح قاعة ثالثة داخل السينما.

ويخوض «العنابي» مباراته الثانية في دوري النخبة الآسيوي أمام تراكتور مساء الاثنين في مدينة تبريز الإيرانية.

ومن المقرر أن يخوض الوحدة تدريباً واحداً على ملعب المباراة في تبريز بعد السفر من أبوظبي.

وكان الفريق قد استهلّ مشواره في البطولة بالفوز على الاتحاد السعودي 2-1، ليحصد أول ثلاث نقاط في رصيده.

ويدخل الوحدة مباراة تبريز بمعنويات عالية، بعد الفوز على الجزيرة 1-0 في ديربي العاصمة أبوظبي في دوري أدنوك للمحترفين، قبل يومين والظهور بمستوى جيد خلال مشوار الفريق محلياً وآسيوياً، الأمر الذي يعطي اللاعبين دفعة لاستكمال العروض القوية.