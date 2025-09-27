«تأمين الفعاليات في دبي» جاهزة لنهائي الكريكيت بين الهند وباكستان

دبي (الاتحاد)

أكدت لجنة تأمين الفعاليات في دبي، اكتمال كافة الاستعدادات لتأمين نهائي منافسات كأس آسيا للكريكيت، والذي يجمع مُنتخبَي الهند وباكستان في ختام مرتقب واستثنائي، لأهم وأقوى بطولات الكريكيت على مستوى العالم.

ودعت لجنة تأمين الفعاليات جماهير المباراة المقامة في استاد دبي الدولي للكريكيت، إلى التحلي بالروح الرياضية والالتزام بالقواعد والقوانين، بما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات، والمكانة المرموقة التي وصلت إليها في تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية.

وأكدت لجنة تأمين الفعاليات جاهزية عناصر الشرطة من مختلف التخصصات لتأمين المباراة، مشيرة إلى أن شرطة دبي ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حفاظاً على سلامة الجمهور والمنشآت.

ودعت اللجنة الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات المهمة، مثل الحضور إلى الملعب قبل المباراة بثلاث ساعات على الأقل، ودخول الملعب لمرة واحدة فقط، والالتزام بقائمة المحظورات، والتأكد من صلاحية تذكرة الدخول، وعدم الوقوف العشوائي في الطرقات والمواقف العامة.

وحثت اللجنة الجمهور من استخدام أي مواد خطرة أو ألعاب نارية أو مواد قابلة للاشتعال في الملعب، لما تشكله من خطر على حياة الجماهير واللاعبين والإداريين وكافة المتواجدين في المنشآت الرياضية، بالإضافة إلى عدم استخدام الليزر، والمظلات وحاملات أجهزة التصوير وعصا السيلفي، وعدم التصوير، والأدوات الحادة، والمواد الممنوعة والسامة، واللافتات، والأعلام، والحيوانات الأليفة، والأجهزة بخاصية التحكم من بُعد، والدراجات الهوائية، وألواح التزلج والسكوترات، والمواد المصنوعة من الزجاج.