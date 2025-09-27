الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«تأمين الفعاليات في دبي» جاهزة لنهائي الكريكيت بين الهند وباكستان

«تأمين الفعاليات في دبي» جاهزة لنهائي الكريكيت بين الهند وباكستان
27 سبتمبر 2025 17:15

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
آمنة المازمي أول موظفة بلقب «خبير هندسة جنائية» في الدولة
«الخزعة السائلة» اختبار مبتكر للكشف عن السرطان

أكدت لجنة تأمين الفعاليات في دبي، اكتمال كافة الاستعدادات لتأمين نهائي منافسات كأس آسيا للكريكيت، والذي يجمع مُنتخبَي الهند وباكستان في ختام مرتقب واستثنائي، لأهم وأقوى بطولات الكريكيت على مستوى العالم.
ودعت لجنة تأمين الفعاليات جماهير المباراة المقامة في استاد دبي الدولي للكريكيت، إلى التحلي بالروح الرياضية والالتزام بالقواعد والقوانين، بما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات، والمكانة المرموقة التي وصلت إليها في تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية.
وأكدت لجنة تأمين الفعاليات جاهزية عناصر الشرطة من مختلف التخصصات لتأمين المباراة، مشيرة إلى أن شرطة دبي ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حفاظاً على سلامة الجمهور والمنشآت.
ودعت اللجنة الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات المهمة، مثل الحضور إلى الملعب قبل المباراة بثلاث ساعات على الأقل، ودخول الملعب لمرة واحدة فقط، والالتزام بقائمة المحظورات، والتأكد من صلاحية تذكرة الدخول، وعدم الوقوف العشوائي في الطرقات والمواقف العامة.
وحثت اللجنة الجمهور من استخدام أي مواد خطرة أو ألعاب نارية أو مواد قابلة للاشتعال في الملعب، لما تشكله من خطر على حياة الجماهير واللاعبين والإداريين وكافة المتواجدين في المنشآت الرياضية، بالإضافة إلى عدم استخدام الليزر، والمظلات وحاملات أجهزة التصوير وعصا السيلفي، وعدم التصوير، والأدوات الحادة، والمواد الممنوعة والسامة، واللافتات، والأعلام، والحيوانات الأليفة، والأجهزة بخاصية التحكم من بُعد، والدراجات الهوائية، وألواح التزلج والسكوترات، والمواد المصنوعة من الزجاج.

دبي
شرطة دبي
الكريكيت
الهند
باكستان
آخر الأخبار
قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء الحرب
الأخبار العالمية
قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء الحرب
اليوم 01:26
خلال 5 سنوات.. مساعدات خليجية إنسانية بقيمة 14 مليار دولار
الأخبار العالمية
خلال 5 سنوات.. مساعدات خليجية إنسانية بقيمة 14 مليار دولار
اليوم 01:26
فلسطينيون يحملون مساعدات إنسانية تلقوها في مركز توزيع وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات إنهاء حرب غزة مثمرة
اليوم 01:26
فلسطيني فقد ساقه في غارة إسرائيلية يستريح بعد فراره من شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«أطباء بلا حدود» تعلق عملياتها في مدينة غزة
اليوم 01:26
مخيم الهول يؤوي الآلاف من أفراد عائلات الدواعش (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تحث دول العالم على استعادة مواطنيها المحتجزين من سوريا
اليوم 01:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©