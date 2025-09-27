«زلزال» و«الصاروخ 1» بطلا سباق دبي للقوارب الشراعية



دبي (الاتحاد)

فاز القارب «زلزال» لمالكه مروان عبدالله المرزوقي وبقيادة النوخذة عبدالله مروان المرزوقي بلقب فئة الشباب، والقارب «الصاروخ 1» لمالكه مروان سلطان المرزوقي وبقيادة النوخذة جمعة محمد المرزوقي بفئة الناشئين، بسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وشكل انطلاقة الموسم الرياضي الجديد على أجندة النادي، وتميز السباق بقوة المنافسات والمشاركة الواسعة من أبناء الدولة.

وأقيمت منافسات السباق في منطقة جميرا بدبي، وقدم المشاركون أروع المستويات التنافسية وسط أمواج البحر المتلألئة، وبأداء يترجم تناقل الأجيال هذا النوع من الرياضات البحرية بكل حرفية وإتقان مع تخصيص منافسات هذا السباق لفئتي للبحارة للناشئين والشباب، وبلغ عدد المحامل المنطلقة 42، ونجح 41 من إنهاء السباق الذي بلغت مدته كاملة من الانطلاق حتى عبور آخر محمل 35 دقيقة.

وقام محمد المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بتتويج الفائزين والحاصلين على المراكز الأولى، إذ جاء أيضاً على صعيد فئة الشباب القارب «العديد» لمالكه محمد راشد الرميثي وبقيادة النوخذة محمد خالد الرميثي بالمركز الثاني، والقارب «مرعب» لمالكه صالح محمد الحمادي وبقيادة النوخذة زايد صالح الحمادي بالمركز الثالث، وعلى صعيد فئة الناشئين، القارب «سراب» لمالكه محمد سلطان المرزوقي وبقيادة النوخذة سلطان محمد المرزوقي بالمركز الثاني، والقارب «المر» لمالكه إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي، وبقيادة النوخذة ماجد فهد العديدي بالمركز الثالث.

وهنأ المري، الفائزين بالمراكز الأولى وأشاد بمستويات جميع المشاركين والتزامهم بالتعليمات المخصصة للسباق، بما ساهم في ضمان سرعة ودقة تنظيم السباق، والحفاظ على سلامة المشاركين، والأهم الروح الرياضية العالية من جميع النواخذة بما يترجم حرصهم على تقديم لوحة تنافسية رائعة على شواطئ دبي، وقال: «المستويات التي تابعانها من المشاركين من فئتي الشباب والناشئين تبشر بمنافسات قوية هذا الموسم في السباقات المقبلة، وتجعلنا نتفاءل بمواصلة توارث هذه الرياضات التقليدية بين الأجيال، وظهور المزيد من النواخذة والبحارة المتمرسين على المدى الطويل».