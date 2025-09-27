الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«زلزال» و«الصاروخ 1» بطلا سباق دبي للقوارب الشراعية

«زلزال» و«الصاروخ 1» بطلا سباق دبي للقوارب الشراعية
27 سبتمبر 2025 18:18

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
آمنة المازمي أول موظفة بلقب «خبير هندسة جنائية» في الدولة
«الخزعة السائلة» اختبار مبتكر للكشف عن السرطان

فاز القارب «زلزال» لمالكه مروان عبدالله المرزوقي وبقيادة النوخذة عبدالله مروان المرزوقي بلقب فئة الشباب، والقارب «الصاروخ 1» لمالكه مروان سلطان المرزوقي وبقيادة النوخذة جمعة محمد المرزوقي بفئة الناشئين، بسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وشكل انطلاقة الموسم الرياضي الجديد على أجندة النادي، وتميز السباق بقوة المنافسات والمشاركة الواسعة من أبناء الدولة.
وأقيمت منافسات السباق في منطقة جميرا بدبي، وقدم المشاركون أروع المستويات التنافسية وسط أمواج البحر المتلألئة، وبأداء يترجم تناقل الأجيال هذا النوع من الرياضات البحرية بكل حرفية وإتقان مع تخصيص منافسات هذا السباق لفئتي للبحارة للناشئين والشباب، وبلغ عدد المحامل المنطلقة 42، ونجح 41 من إنهاء السباق الذي بلغت مدته كاملة من الانطلاق حتى عبور آخر محمل 35 دقيقة.
وقام محمد المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بتتويج الفائزين والحاصلين على المراكز الأولى، إذ جاء أيضاً على صعيد فئة الشباب القارب «العديد» لمالكه محمد راشد الرميثي وبقيادة النوخذة محمد خالد الرميثي بالمركز الثاني، والقارب «مرعب» لمالكه صالح محمد الحمادي وبقيادة النوخذة زايد صالح الحمادي بالمركز الثالث، وعلى صعيد فئة الناشئين، القارب «سراب» لمالكه محمد سلطان المرزوقي وبقيادة النوخذة سلطان محمد المرزوقي بالمركز الثاني، والقارب «المر» لمالكه إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي، وبقيادة النوخذة ماجد فهد العديدي بالمركز الثالث.
وهنأ المري، الفائزين بالمراكز الأولى وأشاد بمستويات جميع المشاركين والتزامهم بالتعليمات المخصصة للسباق، بما ساهم في ضمان سرعة ودقة تنظيم السباق، والحفاظ على سلامة المشاركين، والأهم الروح الرياضية العالية من جميع النواخذة بما يترجم حرصهم على تقديم لوحة تنافسية رائعة على شواطئ دبي، وقال: «المستويات التي تابعانها من المشاركين من فئتي الشباب والناشئين تبشر بمنافسات قوية هذا الموسم في السباقات المقبلة، وتجعلنا نتفاءل بمواصلة توارث هذه الرياضات التقليدية بين الأجيال، وظهور المزيد من النواخذة والبحارة المتمرسين على المدى الطويل».

دبي
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
القوارب الشراعية
آخر الأخبار
قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء الحرب
الأخبار العالمية
قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء الحرب
اليوم 01:26
خلال 5 سنوات.. مساعدات خليجية إنسانية بقيمة 14 مليار دولار
الأخبار العالمية
خلال 5 سنوات.. مساعدات خليجية إنسانية بقيمة 14 مليار دولار
اليوم 01:26
فلسطينيون يحملون مساعدات إنسانية تلقوها في مركز توزيع وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات إنهاء حرب غزة مثمرة
اليوم 01:26
فلسطيني فقد ساقه في غارة إسرائيلية يستريح بعد فراره من شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«أطباء بلا حدود» تعلق عملياتها في مدينة غزة
اليوم 01:26
مخيم الهول يؤوي الآلاف من أفراد عائلات الدواعش (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تحث دول العالم على استعادة مواطنيها المحتجزين من سوريا
اليوم 01:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©