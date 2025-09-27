الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

نونو سانتو يخلف بوتر في تدريب وستهام

نونو سانتو يخلف بوتر في تدريب وستهام
27 سبتمبر 2025 19:06

لندن (أ ب)

أعلن نادي وستهام الإنجليزي لكرة القدم، اليوم تعيين البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو في منصب المدير الفني للفريق.
وقبل ساعات قليلة، قرر وستهام إقالة مدربه جراهام بوتر، بعد خمس مباريات فقط من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، وقبل يومين من مواجهة إيفرتون.
ووقع نونو، البالغ من العمر 51 عاماً، عقداً لمدة ثلاث سنوات مع وستهام، وسيقود الفريق في أول مباراة له بعد غدٍ الاثنين على ملعب إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وينضم نونو إلى وستهام بعد إقالته في 9 سبتمبر الجاري من تدريب نوتينجهام فورست، بعد أن قاده إلى المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وهو أفضل مركز له منذ موسم 1994- 1995.
وقال نونو: «أنا سعيد للغاية لوجودي هنا، وفخور جداً بتمثيل وستهام يونايتد».
وأضاف: «هدفي هو العمل بجد لإخراج أفضل ما لدى الفريق، وضمان أن نكون في قمة المنافسة، لقد بدأ العمل بالفعل، وأتطلع إلى التحدي القادم».

