النصر إلى الدور الثاني في «عربية السلة» بـ«ثلاثية الثانية الأخيرة»

علي معالي (أبوظبي)

تأهل فريق النصر لكرة السلة إلى الدور الثاني من البطولة العربية لكرة السلة بعد الفوز على القادسية الكويتي 91-88، بفضل الرمية الثلاثية في الثواني الأخيرة من المحترف الأميركي مارفيل هاريس، حيث كانت النتيجة التعادل 88-88، ولكن بخبرة كبيرة نجح هاريس الذي يلعب بصفوف النصر منذ عدة مواسم في أن يخطف فوزاً مهما جعل الفريق يتأهل للدور الثاني، وهذا هو الفوز الثاني للنصر بالبطولة، بعد أن نجح في الفوز بالمباراة الأولى على شعب حضرموت اليمني.

قدم النصر مباراة كبيرة واستطاع العودة للمباراة رغم تقدم الفريق الكويتي، وانتهت أرباع المباراة بنتيجة 24-23 و21-23 و21-24 و25-18، وبهذه النتيجة يتصدر النصر قمة المجموعة برصيد 4 نقاط.

وفي مباراة ثانية فاز فريق أهلي طرابلس الليبي على المنامة البحريني، 103-78، في مباراة قوية من الفريقين بالمجموعة الثانية، من جانب آخر تسبب تأخير رحلة الميناء اليمني من سلطنة عُمان إلى دبي في إلغاء مباراته مع العربي القطري حامل اللقب الذي فاز 20-0، لانسحاب الفريق اليمني، من جهة أخرى تقام اليوم 4 مباريات في اليوم الرابع من المنافسات بلقاء اليمني مع كاظمة الكويتي، والسيب العُماني مع العربي القطري بالمجموعة الثالثة، والبشائر العُماني مع الحكمة اللبناني والريان القطري مع الوحدة السوري بالمجموعة الرابعة.