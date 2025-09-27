أليجري: نابولي مرشح للاحتقاظ بلقب الدوري الإيطالي

لندن (د ب أ)

أكد ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق ميلان، أن نابولي هو المرشح الأوفر حظاً للحفاظ على لقب الدوري الإيطالي.

ويحل أن نابولي، حامل اللقب، ضيفاً على ملعب «سان سيرو» غداً الأحد، وذلك بعدما فاز بأول أربع مباريات له في الموسم الجديد، ويتفوق بفارق نقطتين في صدارة ترتيب المسابقة.

على الجانب الآخر تعافى ميلان من هزيمته المفاجأة بداية الموسم أمام كريمونيزي، ليحقق ثلاثة انتصارات متتالية ويلاحق لاعبو أليجري منافسيهم بقوة. لكن ميلان، الفريق المضيف في مباراة الغد، خسر آخر أربع مواجهات أمام نابولي.

وقال أليجري في مؤتمر صحفي: «نعلم أننا نواجه الفريق الذي استحق الفوز باللقب الموسم الماضي، وقد حظي بسوق انتقالات رائعة ولازال المرشح الأول».

وأضاف: «أنطونيو كونتي مدرب نابولي رائع في قدرته على إخراج أفضل ما في اللاعبين».

وفاز نابولي في 18 مباراة وتعادل في ثمانية في آخر 26 مواجهة بين الفريقين، فيما خسر ميلان آخر أربع مباريات. وتابع مدرب ميلان: «ستكون مباراة رائعة أمام فريق لا أظن أنه سيقدم لنا الهدايا، ونأمل في أن نحسن تلك الأرقام».