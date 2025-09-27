تشيلسي يسقط بثلاثية أمام برايتون

لندن (د ب أ)

واصل تشيلسي الترنح في مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالخسارة على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 1-3 أمام برايتون، اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

تعثر الفريق اللندني للجولة الثالثة على التوالي بعد التعادل مع برينتفورد 2 - 2 والخسارة أمام مانشستر يونايتد 1 - 2 في المباراتين الماضيتين ليتجمد رصيده عند 8 نقاط، ويتراجع للمركز السابع. لم يحافظ تشيلسي على تقدمه بهدف إنزو فرنانديز في الدقيقة 24، بل تأثر كثيراً بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد المدافع تريفوه شالوباه في الدقيقة 53.

واستغل برايتون الفرصة والنقص العددي، حيث أدرك التعادل بهدف المهاجم المخضرم داني ويلبيك في الدقيقة 77، وامتد الوقت بدل الضائع لما يقرب من ربع ساعة، حيث سجل ماكسيم دي كويبر هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 92 قبل أن يضيف ويلبيك الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 100.

بهذا الفوز يرفع برايتون رصيده إلى 8 نقاط في المركز العاشر بفارق الأهداف، بينما تزداد الضغوط على تشيلسي قبل أسبوع شائك سيخوض خلاله مباراتين على ملعبه أمام بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، ثم ليفربول حامل اللقب في الجولة السابعة.

وفي لقاء آخر بنفس التوقيت، تعادل بورنموث بصعوبة بالغة أمام مضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 2 - 2، ليحصل كل فريق على نقطة بعد مواجهة مثيرة. تقدم بورنموث بهدف أنطوان سيمينو في الدقيقة 26، ورد أصحاب الأرض بهدفين سجلهما جو رودون وشون لونجستاف في الدقيقتين 37 و54، لكن الضيوف اقتنصوا نقطة التعادل بهدف في توقيت قاتل سجله إيلي جونيور كروبي في الدقيقة 93.

بهذا التعادل، رفع بورنموث رصيده إلى 11 نقطة ليبقى في المركز الثاني، بينما يتواجد ليدز يونايتد في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.