الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ليفربول يسقط أمام «عقدة كريستال بالاس»!

ليفربول يسقط أمام «عقدة كريستال بالاس»!
27 سبتمبر 2025 20:34

لندن (د ب أ)

تلقى فريق ليفربول خسارته الأولى هذا الموسم بالسقوط أمام مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 1 - 2، اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
بعد خمسة انتصارات متتالية في الدوري وفوز على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، اعتاد ليفربول على قهر منافسيه بأهداف في توقيتات قاتلة، لكنه ذاق مرارة هذه الكأس في ملعب «سيلهرست بارك» معقل كريستال بالاس.
تقدم كريستال بالاس بهدف مبكر سجله المهاجم السنغالي إسماعيلا سار بعد مرور تسع دقائق، ومنح الإيطالي فيدريكو كييزا التعادل لليفربول في الدقيقة 87 بعد وقت قصير من مشاركته بديلاً.
وفي الوقت الذي ظن فيه الكثيرون أن ليفربول بصدد عودة جديدة في توقيت قاتل، استقبل حامل لقب الدوري الإنجليزي هدفاً ثانياً، سجله إيدي نكيتياه في الدقيقة 97.
بهذه الخسارة تواصلت عقدة ليفربول أمام كريستال بالاس، الذي صمد بعدم الخسارة في آخر أربع مواجهات مباشرة، حيث حقق الفوز مقابل تعادل في مباراتي الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي، وانتزع الفريق اللندني الدرع الخيرية مطلع الموسم الجاري من ليفربول بركلات الترجيح.
تجمد رصيد ليفربول بهذه الخسارة عند 15 نقطة، لكنه بقي في الصدارة، قبل أن يخوض مباراتين خارج ملعبه أمام جالطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا ثم يحل ضيفاً على تشيلسي في الجولة القادمة من الدوري يوم السبت المقب، أما كريستال بالاس، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي، واصل انطلاقته القوية تحت قيادة المدرب أوليفر جلاسنر، ورفع رصيده إلى 12 نقطة، ليقفز للمركز الثاني.

ليفربول
كريستال بالاس
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
