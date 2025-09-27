نجم دوري السلة الأميركي ينتظر «الإلهام» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يصل رودي جاي نجم دوري كرة السلة الأميركي إلى أبوظبي الأسبوع المقبل للمشاركة في فعاليات منطقة مشجعي NBA، في إطار مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أبوظبي 2025»، المقدمة من القابضة (ADQ)، بصفته لاعباً ترك بصمة لا تمحى في الدوري، ومصدر إلهام للجيل القادم من اللاعبين.

ويمتلك جاي مسيرة رياضية امتدت 17 عاماً، وكان ضمن فريق كل النجوم الواعدين الأول لعام 2007، وحقق لقب كأس العالم لكرة السلة مرتين مع منتخب الولايات المتحدة.

يلتقي فريقا نيويورك نيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز في أبوظبي يومي 2 و4 أكتوبر في الاتحاد أرينا، ويرى رودي جاي أن هذه المباريات تتخطى مجرد الاستعراض، حيث قال: «أعتقد أنها مباريات مهمة، مع فريقين كبيرين يتنافسان ويحاولان الفوز»، مشيراً إلى مدرب نيكس الجديد وسفنتي سيكسرز بحاجة إلى إعادة التنظيم بعد الموسم الماضي.

ويدخل نيكس هذا الموسم تحت قيادة مدربه الجديد مايك براون، الذي انضم إليه هذا الصيف، حيث أكد جاي أهمية مباريات أبوظبي بالنسبة له: «تتيح له المباريات التحضيرية وضع التشكيلة الأفضل واختبار جميع اللاعبين، وهو ما يأخذه المدرب براون على محمل الجد».

كما تحدّث جاي عن نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، جويل إمبيد: «أعتقد أن هذه المرحلة من مسيرته المهنية تتطلب منه فقدان الوزن ليرى كيف يتفاعل جسده مع ذلك، ويقدم لجمهوره في أبوظبي والمنطقة فرصة رؤيته بإطار مختلف مفعم بالحماس واللياقة البدنية».

وانطلاقاً من مسيرته الطويلة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على مدار 17 عاماً، قدم جاي نصيحته للاعبين الشباب في أبوظبي الذين يحلمون بالسير على خطاه، وقال: «أفضل نصيحة أقدمها لهم هي الالتزام دوماً مهما كانت الظروف، سواء كنت تشعر بالإرهاق، أو التعب، أو أي شيء آخر، يجب الاستمرار في اللعب، والاستمرار في التعلم، هذا هو السر مواصلة التدريب والتعلم».

يشارك جاي في فعاليات منطقة مشجعي NBA التفاعلية التي تعود إلى منارة السعديات بين 2 و5 أكتوبر، حيث تشهد أنشطة كرة سلة، وحفلات موسيقية، وجلسات نقاشية، وتمنح الجمهور فرصة لقاء أساطير كرة السلة الأميركية. ويعتقد جاي أن هذا النوع من التواصل يمكنه إحداث تحول جذري.

وقال: «شغف كرة السلة يمكن أن يقود اللاعبين إلى تحقيق أحلامهم ويدفعهم للتطور، خاصة عند إلهام هؤلاء الشباب والتحدث إليهم، وبعدها حضورهم مباريات الدوري الأميركي للمحترفين للمرة الأولى، ما يمكن أن يحدث الكثير من الأشياء، ويجعلهم يحبون هذه اللعبة».

ويؤكد جاي حبه للاستكشاف، ويقول: «أرغب بالتعرف إلى ثقافة أبوظبي وفهمها، وأنا أحب السفر بطبيعتي ورؤية أشياء جديدة، مثل متحف اللوفر أبوظبي، وأهوى الخروج والتنزه».