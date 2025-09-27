الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نجم دوري السلة الأميركي ينتظر «الإلهام» في أبوظبي

نجم دوري السلة الأميركي ينتظر «الإلهام» في أبوظبي
27 سبتمبر 2025 21:30

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تحتفي غداً بيوم القلب العالمي
«السلامة الغذائية»: حظر بيع وشراء ونقل الحيوانات غير المرقمة

يصل رودي جاي نجم دوري كرة السلة الأميركي إلى أبوظبي الأسبوع المقبل للمشاركة في فعاليات منطقة مشجعي NBA، في إطار مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أبوظبي 2025»، المقدمة من القابضة (ADQ)، بصفته لاعباً ترك بصمة لا تمحى في الدوري، ومصدر إلهام للجيل القادم من اللاعبين.
ويمتلك جاي مسيرة رياضية امتدت 17 عاماً، وكان ضمن فريق كل النجوم الواعدين الأول لعام 2007، وحقق لقب كأس العالم لكرة السلة مرتين مع منتخب الولايات المتحدة.
يلتقي فريقا نيويورك نيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز في أبوظبي يومي 2 و4 أكتوبر في الاتحاد أرينا، ويرى رودي جاي أن هذه المباريات تتخطى مجرد الاستعراض، حيث قال: «أعتقد أنها مباريات مهمة، مع فريقين كبيرين يتنافسان ويحاولان الفوز»، مشيراً إلى مدرب نيكس الجديد وسفنتي سيكسرز بحاجة إلى إعادة التنظيم بعد الموسم الماضي.
ويدخل نيكس هذا الموسم تحت قيادة مدربه الجديد مايك براون، الذي انضم إليه هذا الصيف، حيث أكد جاي أهمية مباريات أبوظبي بالنسبة له: «تتيح له المباريات التحضيرية وضع التشكيلة الأفضل واختبار جميع اللاعبين، وهو ما يأخذه المدرب براون على محمل الجد».
كما تحدّث جاي عن نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، جويل إمبيد: «أعتقد أن هذه المرحلة من مسيرته المهنية تتطلب منه فقدان الوزن ليرى كيف يتفاعل جسده مع ذلك، ويقدم لجمهوره في أبوظبي والمنطقة فرصة رؤيته بإطار مختلف مفعم بالحماس واللياقة البدنية».
وانطلاقاً من مسيرته الطويلة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على مدار 17 عاماً، قدم جاي نصيحته للاعبين الشباب في أبوظبي الذين يحلمون بالسير على خطاه، وقال: «أفضل نصيحة أقدمها لهم هي الالتزام دوماً مهما كانت الظروف، سواء كنت تشعر بالإرهاق، أو التعب، أو أي شيء آخر، يجب الاستمرار في اللعب، والاستمرار في التعلم، هذا هو السر مواصلة التدريب والتعلم».
يشارك جاي في فعاليات منطقة مشجعي NBA التفاعلية التي تعود إلى منارة السعديات بين 2 و5 أكتوبر، حيث تشهد أنشطة كرة سلة، وحفلات موسيقية، وجلسات نقاشية، وتمنح الجمهور فرصة لقاء أساطير كرة السلة الأميركية. ويعتقد جاي أن هذا النوع من التواصل يمكنه إحداث تحول جذري.
وقال: «شغف كرة السلة يمكن أن يقود اللاعبين إلى تحقيق أحلامهم ويدفعهم للتطور، خاصة عند إلهام هؤلاء الشباب والتحدث إليهم، وبعدها حضورهم مباريات الدوري الأميركي للمحترفين للمرة الأولى، ما يمكن أن يحدث الكثير من الأشياء، ويجعلهم يحبون هذه اللعبة».
ويؤكد جاي حبه للاستكشاف، ويقول: «أرغب بالتعرف إلى ثقافة أبوظبي وفهمها، وأنا أحب السفر بطبيعتي ورؤية أشياء جديدة، مثل متحف اللوفر أبوظبي، وأهوى الخروج والتنزه».

دوري كرة السلة الأميركي
أبوظبي
الشركة القابضة ADQ
آخر الأخبار
قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء الحرب
الأخبار العالمية
قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء الحرب
اليوم 01:26
خلال 5 سنوات.. مساعدات خليجية إنسانية بقيمة 14 مليار دولار
الأخبار العالمية
خلال 5 سنوات.. مساعدات خليجية إنسانية بقيمة 14 مليار دولار
اليوم 01:26
فلسطينيون يحملون مساعدات إنسانية تلقوها في مركز توزيع وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات إنهاء حرب غزة مثمرة
اليوم 01:26
فلسطيني فقد ساقه في غارة إسرائيلية يستريح بعد فراره من شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«أطباء بلا حدود» تعلق عملياتها في مدينة غزة
اليوم 01:26
مخيم الهول يؤوي الآلاف من أفراد عائلات الدواعش (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تحث دول العالم على استعادة مواطنيها المحتجزين من سوريا
اليوم 01:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©