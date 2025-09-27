ثنائية ألفاريز تقود أتلتيكو إلى «الانتصار المذهل» أمام الريال

مدريد (رويترز)

سجل خوليان ألفاريز هدفين ليقود أتلتيكو مدريد للانتفاضة أمام منافسه ريال مدريد، ليحقق فوزاً ساحقاً بنتيجة 5-2 في قمة مثيرة اليوم، ملحقاً بمتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أول خسارة له هذا الموسم بعد بداية مثالية.

وشهدت أجواء ملعب ميتروبوليتانو الصاخبة، الذي امتلأ بنحو 70 ألف مشجع، مواجهة مثيرة عاد فيها أتلتيكو من تأخره 2-1 ليحقق انتصاراً لا ينسى ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، بينما ظل ريال مدريد في الصدارة وله 18 نقطة، متقدماً بنقطتين على برشلونة الذي يواجه ريال سوسيداد غداً الأحد.

وجاءت بداية أتلتيكو قوية وأثمرت عن هدف أول بضربة رأس من روبن لو نورماند في الدقيقة 14، لكن كيليان مبابي أدرك التعادل سريعا في الدقيقة 25 بتسديدة قوية من مسافة قريبة، قبل أن يسجل أردا جولر هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 36 من تمريرة عرضية أرسلها فينيسيوس جونيور.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، سجل ألكسندر سورلوث هدف التعادل بضربة رأس، ليمنح أتلتيكو دفعة معنوية كبيرة، وبعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، استعاد ألفاريز التقدم لصاحب من ركلة جزاء، بعد تدخل خطير من جولر على وجه نيكو جونزاليس.

وعزز ألفاريز النتيجة في الدقيقة 64 بهدف رائع من ركلة حرة سكنت الزاوية العليا، قبل أن يختتم البديل أنطوان جريزمان مهرجان الأهداف بهدف خامس في الوقت بدل الضائع من هجمة مرتدة سريعة.