سيف بن زايد: إنجاز إماراتي متجدد وثمرة دعم «القيادة الرشيدة»

أبوظبي (الاتحاد)



هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بالإنجاز الإماراتي، بحصول البطلة ذكرى الكعبي على ميدالية ذهبية، في مونديال «القوى البارالمبية» في الهند.

وقال سموه، في تغريدة عبر حسابه الرسمي: «إنجاز إماراتي متجدد، ثمرة دعم قيادتنا الرشيدة واهتمامها المتواصل بأصحاب الهمم».

‏ وأضاف سموه: «البطلة الإماراتية ذكرى الكعبي تحطم الرقم العالمي، وتتوج بذهبية مونديال القوى البارالمبية.. لحظة تاريخية ارتفع فيها علم الإمارات وسط فخر الوطن وتصفيق العالم».

وسجّلت رياضة أصحاب الهمم في الإمارات إنجازاً تاريخياً جديداً، بتتويج البطلة ذكرى الكعبي بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر فئة T71، ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية المقامة حالياً في العاصمة الهندية نيودلهي، بعدما أنهت السباق بزمن قياسي عالمي جديد بلغ 19.89 ثانية. وتفوقت الكعبي على نخبة من لاعبات العالم، لترسّخ حضور الإمارات على منصات التتويج العالمية، وتواصل مسيرة الإنجازات المشرّفة لرياضة أصحاب الهمم.

وأعربت اللاعبة عن سعادتها بهذا الإنجاز، وأهدت هذا الفوز إلى القيادة الرشيدة للدولة، وإلى كل من وقف إلى جانبها خلال فترة الإعداد.



ثمرة الجهود

أكد جمعة النعيمي، رئيس بعثة منتخب الإمارات، أن الميدالية الذهبية والرقم العالمي الجديد يعكسان ثمرة الجهود المبذولة في الإعداد والمعسكرات، والدعم الكبير الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم من القيادة الرشيدة واللجنة البارالمبية الوطنية. وأضاف أن إنجاز ذكرى الكعبي يجسّد صورة مشرّفة لرياضة أصحاب الهمم الإماراتية على الساحة العالمية.