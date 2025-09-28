اتحاد جدة يقيل بلان بسبب سوء النتائج

الرياض(أ ف ب)

أقال نادي اتحاد جدة حامل لقب الدوري السعودي لكرة القدم، مدربه الفرنسي لوران بلان بسبب سوء النتائج، بحسب ما أعلن في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وقرر الاتحاد "تكليف حسن خليفة مديراً فنياً لقيادة الفريق الأول، وبمساعدة المدرب إيفان كاراسكو المدير الفني لفريق تحت 21 عاماً، إلى حين إتمام التعاقد مع جهاز فني جديد يواكب طموحات النادي، ويحقق مستهدفات الفريق وتطلعات جماهيره الوفية".

وجاء قرار إقالة بلان بعد خسارة الفريق مباراتيه ضد الوحدة الإماراتي 1-2 في الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا للنخبة، وأمام النصر على ملعبه بنتيجة 0-2 ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري المحلي.

وحين سُئِل بلان عن احتمالات إقالته بسبب تراجع النتائج، قال: "هذه الخسارة الأولى منذ فترة طويلة، آخر 18 مباراة على ملعبنا انتصرنا في 17 مواجهة وتعادلنا مرة واحدة، أنا مستغرب من هذا السؤال".

وكان بلان قد حقق لقب الدوري، وكأس الملك في الموسم الماضي مع فريق مدينة جدة، ويحتل راهناً المركز الثاني في الدوري المحلي برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، بفارق ثلاث نقاط عن النصر المتصدر.

وانضم بلان (59 عاماً) إلى الاتحاد في يوليو 2024 بعقد يمتد حتى 2026، بعد أن أشرف على أندية بوردو وباريس سان جيرمان (قاده إلى لقب الدوري ثلاث مرات) وليون في فرنسا، بالإضافة إلى المنتخب الفرنسي بين 2010 و2012 والريان القطري بين 2020 و2022.

أشرف بلان على الاتحاد في 46 مباراة، سجل خلالها 35 انتصاراً، وتعادل 5 مرات ومني بـ6 هزائم.

وكان بلان أبدى استياءه من الظروف الصعبة التي يمر بها الاتحاد، عقب الخسارة أمام النصر "إصابة حسام عوار أجبرتني على إشراك فيصل الغامدي".

وشدد أن المشكلات الدفاعية لم تكن مفاجئة بالنسبة له، حيث سبق وأن حذّر منها، لكنه لا يملك الكثير من الحلول بسبب تعدد الغيابات: "حالياً لا يوجد سوى أحمد شراحيلي وياسين الجابر في الدفاع، وإذا دفعت بالألباني ماريو ميتاي أو الصربي يان كارلو سيميتش سأفقد أحد العناصر الهجومية".

وتحدث المدرب الفرنسي عن تأثير ضغط المباريات قائلاً: "نلعب مباراة كل ثلاثة أيام، وغالبية الإصابات تتركز في خط الدفاع، وهذا وضعنا في أزمة حقيقية. حتى حسن كادش الذي أصيب مع المنتخب السعودي لا يزال في مرحلة التأهيل".

وعن أسباب الخسارة أمام النصر، صرّح بلان: "واجهنا فريقًا أقوى منا، وهذه هي الحقيقة، حتى وإن كان البعض لا يرغب في سماعها".