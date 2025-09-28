الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سيميوني يفسر سر بكائه عقب «خماسية الريال»

سيميوني يفسر سر بكائه عقب «خماسية الريال»
28 سبتمبر 2025 10:46

مدريد(د ب أ)
تحدّث الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عن الفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب الجار والغريم ريال مدريد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وفاز أتلتيكو مدريد 5/ 2 ليكون ثالث انتصاراته على مستوى الدوري الموسم الحالي، فيما لم يتمالك سيميوني نفسه وأجهش في البكاء خارج الخطوط، وتحدث المدرب عن ذلك، قائلاً: «كانت هناك الكثير من المشاعر، لقد بدأنا الموسم بطريقة صعبة، رغم أن هناك الكثير من الجهد من الأشخاص الذين لا تراهم، وكان الأمر رائعاً اليوم».
وأوضح لصحيفة «ماركا»، متحدثاً عن النتيجة الكبيرة: «ريال مدريد من أفضل فرق العالم، واليوم كان علينا أن نقدم مباراة رائعة. منذ البداية كنا نعرف أين يمكننا أن نؤذيهم، مع هجمات مرتدة من الخارج مع نيكو، باريس، جوليان، وجوليانو، وسحب قلوب الدفاع وترك سورلوث في العمق، لخلق الفرص، أعتقد أن الفريق بعد هدفيه قدم أداءً جيداً».
وقال المدرب أيضاً عن سر الانتصار الكبير: «العمل الجماعي والإيمان بتحقيق ما أردنا، سجّل سورلوث هدفاً، وكان بإمكانه تسجيل هدفين آخرين.. قرأنا المباراة بشكل جيد، والجماهير سعيدة للغاية، أمام منافس قوي لم يستقبل العديد من الأهداف، ونادراً ما تسجل ضده أهدافاً واليوم كنا أفضل».

أخبار ذات صلة
دوري أبطال أوروبا.. كايرات «المتواضع» في مواجهة «العملاق» ريال مدريد
«الناجون من الهزيمة».. 8 فرق أوروبية أبرزها البارسا والبايرن!
دييجو سيميوني
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
ديربي مدريد
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اليوم 13:22
«فيكتوري تيم» جاهز لجولتي الصين في مونديال «زوارق الفورمولا 1»
الرياضة
«فيكتوري تيم» جاهز لجولتي الصين في مونديال «زوارق الفورمولا 1»
اليوم 15:00
ابتكار أدوية "ذكية" تتغير داخل الجسم وفق حالته
التعليم والمعرفة
ابتكار أدوية "ذكية" تتغير داخل الجسم وفق حالته
اليوم 14:49
شفيونتيك تعبر للدور الرابع في بكين بالفوز الـ400
الرياضة
شفيونتيك تعبر للدور الرابع في بكين بالفوز الـ400
اليوم 14:43
حاكم الشارقة يشهد افتتاح النسخة الـ 5 من «الملتقى العربي للتراث الثقافي»
علوم الدار
حاكم الشارقة يشهد افتتاح النسخة الـ 5 من «الملتقى العربي للتراث الثقافي»
اليوم 14:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©