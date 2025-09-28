سيميوني يفسر سر بكائه عقب «خماسية الريال»

مدريد(د ب أ)

تحدّث الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عن الفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب الجار والغريم ريال مدريد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفاز أتلتيكو مدريد 5/ 2 ليكون ثالث انتصاراته على مستوى الدوري الموسم الحالي، فيما لم يتمالك سيميوني نفسه وأجهش في البكاء خارج الخطوط، وتحدث المدرب عن ذلك، قائلاً: «كانت هناك الكثير من المشاعر، لقد بدأنا الموسم بطريقة صعبة، رغم أن هناك الكثير من الجهد من الأشخاص الذين لا تراهم، وكان الأمر رائعاً اليوم».

وأوضح لصحيفة «ماركا»، متحدثاً عن النتيجة الكبيرة: «ريال مدريد من أفضل فرق العالم، واليوم كان علينا أن نقدم مباراة رائعة. منذ البداية كنا نعرف أين يمكننا أن نؤذيهم، مع هجمات مرتدة من الخارج مع نيكو، باريس، جوليان، وجوليانو، وسحب قلوب الدفاع وترك سورلوث في العمق، لخلق الفرص، أعتقد أن الفريق بعد هدفيه قدم أداءً جيداً».

وقال المدرب أيضاً عن سر الانتصار الكبير: «العمل الجماعي والإيمان بتحقيق ما أردنا، سجّل سورلوث هدفاً، وكان بإمكانه تسجيل هدفين آخرين.. قرأنا المباراة بشكل جيد، والجماهير سعيدة للغاية، أمام منافس قوي لم يستقبل العديد من الأهداف، ونادراً ما تسجل ضده أهدافاً واليوم كنا أفضل».