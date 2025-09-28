الإسباني جرادو حكماً للقمة 131 بين الأهلي والزمالك

القاهرة (د ب أ)

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات يوم غدٍ الاثنين في ختام منافسات الجولة التاسعة بالموسم رقم 67 للدوري الممتاز.

ستقام يوم الاثنين ثلاث مباريات، حيث يواجه الإسماعيلي ضيفه البنك الأهلي على ملعب الإسماعيلية، وفي نفس التوقيت (الخامسة مساء بتوقيت القاهرة) يستضيف الجونة فريق سيراميكا كليوباترا على ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة.

أما في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، فسينطلق اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك في «الكلاسيكو» رقم 131 على ملعب القاهرة الدولي.

وذكر اتحاد الكره المصري، عبر مركزه الإعلامي، مساء الأحد، أن مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي سيديرها محمد الغازي، مضيفاً أن مباراة الجونة وسيراميكا سيديرها الحكم سيد منير.

وأوضح أن مباراة الأهلي والزمالك سيديرها طاقم إسباني يضم سيزار سوتو جرادو (حكماً للساحة)، يعاونه إيفان ماسو جراندو وأنطونيو رامون مورينو، إضافة إلى اليخاندرو رويز كحكم رابع.

سيتواجد في غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) كل من خوسيه مونتيرو ويساعده ماريو لوبيز.