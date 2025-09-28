إنتر يعود للمنافسة بالفوز على كالياري في الدوري الإيطالي

كالياري (رويترز)

حقق إنتر ميلان الفوز على مضيفه كالياري 2 - صفر، مساء أمس، في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفضل هدف مبكر من لاوتارو مارتينيز وتسديدة قبل النهاية من البديل فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول الترتيب.

وكان إنتر ميلان بقيادة مدربه كريستيان كيفو في حاجة ماسة للفوز، لتفادي الابتعاد أكثر عن الصدارة في هذه المرحلة المبكرة من الموسم، بعد أن تجرّع خسارتين متتاليتين في مبارياته الأربع الافتتاحية، لكن الفوز الثاني توالياً سيجعله على مقربة من منافسيه على اللقب.

وجمع إنتر ميلان تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف نابولي المتصدر، الذي سيحل ضيفاً على ميلان اليوم الأحد، بينما تراجع كالياري إلى المركز العاشر برصيد سبع نقاط.

وأصبحت مهمة الفريق الزائر أسهل بعد تقدمه في الدقيقة التاسعة، عندما أرسل أليساندرو باستوني تمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها مارتينيز، ليحولها بضربة رأس سكنت الزاوية البعيدة من مسافة قريبة.

ويُعد كالياري المنافس المفضل لمارتينيز، الذي سجّل هدفه 12 أمام صاحب الأرض، الذي خسر مرة واحدة فقط في الموسم الحالي قبل مواجهة اليوم، وكانت أمام نابولي حامل اللقب.