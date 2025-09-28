الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

إنتر يعود للمنافسة بالفوز على كالياري في الدوري الإيطالي

إنتر يعود للمنافسة بالفوز على كالياري في الدوري الإيطالي
28 سبتمبر 2025 10:58

كالياري (رويترز)

حقق إنتر ميلان الفوز على مضيفه كالياري 2 - صفر، مساء أمس، في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفضل هدف مبكر من لاوتارو مارتينيز وتسديدة قبل النهاية من البديل فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول الترتيب.
وكان إنتر ميلان بقيادة مدربه كريستيان كيفو في حاجة ماسة للفوز، لتفادي الابتعاد أكثر عن الصدارة في هذه المرحلة المبكرة من الموسم، بعد أن تجرّع خسارتين متتاليتين في مبارياته الأربع الافتتاحية، لكن الفوز الثاني توالياً سيجعله على مقربة من منافسيه على اللقب.
وجمع إنتر ميلان تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف نابولي المتصدر، الذي سيحل ضيفاً على ميلان اليوم الأحد، بينما تراجع كالياري إلى المركز العاشر برصيد سبع نقاط.
وأصبحت مهمة الفريق الزائر أسهل بعد تقدمه في الدقيقة التاسعة، عندما أرسل أليساندرو باستوني تمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها مارتينيز، ليحولها بضربة رأس سكنت الزاوية البعيدة من مسافة قريبة.
ويُعد كالياري المنافس المفضل لمارتينيز، الذي سجّل هدفه 12 أمام صاحب الأرض، الذي خسر مرة واحدة فقط في الموسم الحالي قبل مواجهة اليوم، وكانت أمام نابولي حامل اللقب.

