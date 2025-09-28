افتتاحية دولية أبوظبي.. جودو الإمارات يسجل تألقه بـ 8 ميداليات

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز جودو الإمارات 8 ميداليات ذهبية على مستوى الفردي لفئتي الناشئين «الذكور» تحت 18 عاماً، والزهرات «الإناث» تحت 15 عاماً، من أصل 16 ميدالية ذهبية، توزعت على لاعبي ولاعبات الدول المشاركة، وذلك في ختام الجولة الافتتاحية لبطولة أبوظبي الدولية الأولى للجودو، التي أقيمت على الصالة الرئيسية في بني ياس، برعاية ودعم محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، وسط مشاركة 330 لاعباً ولاعبة من 23 دولة.

وكان نصيب الجودو الإماراتي 6 ذهبيات، إضافة إلى ميداليتين للناشئين الذكور، فيما تمكّن لاعبو نادي الفجيرة للفنون القتالية من تحقيق 14 ميدالية ملونة في المركز الأول على مستوى الفردي، منها 6 ذهبيات على مستوى الناشئين، وحل نادي كلباء في المركز الثاني لفئة الناشئين برصيد ذهبية، كحال لاعبي نادي خورفكان الثالث.

وفي فئة الزهرات تحت 15 عاماً، احتلت بنات نادي كلباء لرياضة المرأة المركز الأول على مستوى الفردي برصيد 4 ميداليات ذهبية و3 فضيات، وجاء نادي الفجيرة في المركز الثاني برصيد 3 ذهبيات، وثالثاً الشارقة لرياضة المرأة.

وفي ختام الجولة الافتتاحية للبطولة توج محمد جاسم، أمين السر المساعد للاتحاد، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الفائزين بحضور عيسى موسى بن هويدن، عضو الاتحاد، رئيس لجنة الأندية ومراكز الجودو بالمنطقتين الشرقية والشمالية، وعبدالله زينل، مشرف الألعاب الفردية بنادي خورفكان.