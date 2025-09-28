الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«أدنوك للمحترفين».. الأرقام الاستثنائية تنصف «الصدارة العيناوية»

«أدنوك للمحترفين».. الأرقام الاستثنائية تنصف «الصدارة العيناوية»
28 سبتمبر 2025 12:23

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
ركنة "العين" تسجل أقل درجة حرارة في الدولة
الوحدة يواجه تراكتور في «النخبة»

أسدل الستار على منافسات الجولة الخامسة لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وشهدت الجولة تسجيل 18 هدفاً، ليصل عداد أهداف دورينا خلال 5 جولات مضت إلى 83 هدفاً، ويتصدر ناديا العين والظفرة قائمة الأندية الأكثر تسجيلاً للأهداف برصيد 10 أهداف لكل فريق، وإن كان فريق العين يغرّد منفرداً في صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، يليه الوحدة الوصيف برصيد 11 نقطة.
وبعد 83 هدفاً تم تسجيلها، عبر 35 مباراة، بمعدل يبلغ 2.9 هدف لكل مباراة، يبقى السؤال: كيف سجّلت أنديتنا تلك الأهداف، حيث توزعت الأهداف بشكل مثير للدهشة؟
وينفرد نادي العين بتسجيل أكبر عدد من الأهداف من داخل منطقة الجزاء برصيد 9 أهداف، منها هدف وحيد من ضربة جزاء، يليه فريقا الظفرة والوصل، اللذان سجلا 7 أهداف من داخل منطقة الجزاء، بينما يعتبر الظفرة الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف من خارج منطقة الجزاء برصيد 3 أهداف.
ويستحوذ فريق الجزيرة على قمة الأندية الأكثر تسجيلاً للأهداف من ضربات الجزاء برصيد 3 أهداف، بينما ما زال فريق بني ياس الوحيد الذي لم يسجل لاعبوه أي هدف في المسابقة حتى الآن.
حيث تم تسجيل 21 هدفاً بالرأس، وكان العين الأكثر تسجيلاً «5 أهداف - يليه النصر وشباب الأهلي ولكل منهما 3 أهداف».
كما تم تسجيل 18 هدفاً بالقدم اليسرى، وحافظ الجزيرة على قمة الأندية الأكثر تسجيلاً للأهداف بالقدم اليسرى بـ 5 أهداف - بنسبة 71%، بينما تم تسجيل 42 هدفاً بالقدم اليمنى، والتي كانت صاحبة الكلمة العليا للأهداف في دورينا، في ظل قلة الهدافين الذين يستخدمون القدم اليسرى، ويعتبر فريقا الظفرة وخورفكان الأكثر تسجيلاً للأهداف بالقدم اليمنى، حتى الآن بعدد 8 أهداف، وفي 35 مباراة تم تسجيل هدفين ذاتيين حتى الآن.
كما تنوعت أوقات تسجيل أهداف دورينا حتى نهاية الجولة الخامسة، حيث تم تسجيل 31 في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تم تسجيل 52 هدفاً، وتم تسجيل 8 أهداف في بداية المباراة، في ظل التحفظ الشديد الذي تبدأ بها الفرق اللقاءات، فيما يعرف بفترة جس النبض.
وفي الفترة من الدقيقة 16 وحتى الدقيقة 30 تم تسجيل 6 أهداف، وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديداً من الدقيقة 31 وحتى الدقيقة 45، تم تسجيل 17 هدفاً.
وفي بداية الشوط الثاني تم تسجيل 18 هدفاً بعد التعليمات الفنية التي تمنحها الأجهزة الفنية للاعبين بين الشوطين، بينما شهدت الفترة من الدقيقة 61 وحتى الدقيقة 75 تسجيل 18 هدفاً، وفي ربع الساعة الأخيرة من المباريات تم تسجيل 16 هدفاً.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
الوحدة
آخر الأخبار
