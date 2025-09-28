الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
سباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً ينطلق 3 أكتوبر

سباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً ينطلق 3 أكتوبر
28 سبتمبر 2025 14:07

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية يوم 3 أكتوبر سباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ضمن روزنامة السباقات التراثية والتقليدية التي يحرص النادي على تنظيمها في كل عام، وهو الجولة الثانية لهذه الفئة الكبرى، وينتظر مشاركة أكثر من 90 محملاً في السباق.
ويقام السباق لمسافة 25 ميلاً بحرياً، وتم فتح باب التسجيل للمشاركة عبر الموقع الرسمي للنادي منذ وقت مبكر، لإتاحة الفرصة أمام ملاك ونواخذة المحامل لإكمال الإجراءات وتأكيد التواجد في الحدث.
ورصدت اللجنة المنظمة للسباق جوائز مالية قيّمة يبلغ مجموعها 4,238,000 درهم، يتم توزيعها حتى المركز الـ 90، وذلك تشجيعاً للملاك والنواخذة والبحارة على مواصلة المشاركة، والمساهمة في نقل تراث الأجداد والآباء للأجيال ودعم جهود الحفاظ على التراث البحري الإماراتي الأصيل، الذي يشكل جزءاً مهماً من تاريخ الإمارات والهوية الوطنية
وتقدم اللجنة المنظمة كافة التفاصيل الخاصة بالترتيبات الفنية والتنظيمية، مع الإرشادات الخاصة بضرورة توفير كافة أدوات السلامة للنواخذة والبحارة المشاركين، كما تعمل على توفير الدعم اللوجستي للمحامل من أجل الوصول إلى نقطة البداية في الوقت المناسب، وتحديد مسار السباق والإبحار منها بسلام إلى خط النهاية.
وتُعد سباقات المحامل فئة 60 قدماً المحطة الكبرى بين الفئات الأخرى بطول مسافتها وجوائزها القيمة وقوة التنافس بين المحامل في التتويج بألقابها، ومنها سباق أريلة بتاريخه الممتد لسنوات، ظلت خلالها المحامل ترسم لوحات تراثية يتابعها جمهور ومحبو هذه السباقات، حيث يحرص الملاك على مشاركة محاملهم في هذا التحدي الكبير، بقيادة نخبة النواخذة والبحارة.

