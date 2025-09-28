«الأبيض» يدشن «الحلم المونديالي» في معسكر دبي

معتز الشامي (دبي)

أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، القائمة الموسّعة التي ستخوض معسكراً إعدادياً داخلياً في دبي، بدأ أمس ويستمر حتى 7 أكتوبر المقبل، وذلك استعداداً لخوض غمار المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الدوحة للفترة من 8 وحتى 14 أكتوبر المقبل.

ويلعب الأبيض في المجموعة الأولى أمام منتخبي عمان وقطر، وتقام مباريات المجموعة بنظام «البطولة المجمعة» بحيث يلعب كل منتخب مباراتين فقط، ويتأهل إلى كأس العالم متصدر الترتيب.

وسيغيب عن المنتخب في تجمع دبي الذي انطلق اليوم، ما يقرب من 15 لاعباً، وهم اللاعبون المشاركون مع الفرق الأربعة في دوري أبطال آسيا النخبة ودوري الأبطال 2، وهم حمد المقبالي، حارب عبد الله، يحيى الغساني، من شباب الأهلي، وفابيو ليما، علي صالح، ونيكولاس خيمنيز من الوصل، وعلاء الدين زهير، لوكاس بيمنتا، روبين فيليب، كايو كانيدو، من الوحدة، وخالد الظنحاني، ماجد حسن، لوان بيريرا، ماركوس ميلوني، كايو لوكاس، من الشارقة.

وسيواصل الأبيض تدريباته يومياً لحين انتظام جميع اللاعبين بداية من يوم 2 أكتوبر المقبل، بعد انتهاء مشاركاتهم الخارجية، فيما تستمر التدريبات اليومية في دبي، مع احتمالية خوض تجربة عبارة عن «تقسيمة داخلية» مغلقة، بين عناصر الأبيض وأحد فرق دورينا، سواء بالدرجة الأولى أو فرق الرديف، للوقوف على جاهزية بعض العناصر، خاصة أن القائمة تشهد عودة بعض الأسماء التي غابت خلال التجمعات الماضية، سواء لعدم الجاهزية أو الإصابة، مثل ماجد حسن وجوستافو أليكس وسيل سوزا.

وقد حرص كوزمين على استدعاء 31 لاعباً للمعسكر الحالي، سيتم تقليصهم لاحقاً إلى 26 لاعباً فقط، قبل السفر إلى الدوحة يوم 7 أكتوبر المقبل، وهم، خالد عيسى، وعلي خصيف، وحمد المقبالي، وفهد الظنحاني، وإريك دي مينيزيس، وخالد الظنحاني، وكوامي كوايدو، ولوكاس بيمنتا، وعلاء الدين زهير، وروبين فيليب، وخليفة الحمادي، وماركوس ميلوني، وزايد سلطان، وريتشارد أكونور، ولوران بيريرا، وجوستافوا أليكس، وماكانزي هانت، وماجد حسن، وحارب عبدالله، ومحمد عبدالباسط، وسيل سوزا، وعبدالله رمضان، ويحيى الغساني، ويحيى نادر، وعلي صالح، وفابيو دي ليما، ونيكولاس خيمنيز، وبرونو أوليفيرا، وألفارو دي أوليفيرا، وكايو كانيدو، وكايو لوكاس.

وكان منتخبنا قد دخل معسكرين للتحضير لتلك التصفيات، جاء الأول في النمسا، لاستغلال تواجد أنديتنا في معسكراتها الصيفية بأوروبا، واستمر لمدة 10 أيام خلال أغسطس الماضي، وشهد خوض تجربتين وديتين أمام فرق أوروبية متوسطة المستوى، بينما كان المعسكر الدولي الأول للمجموعة الحالية، في مطلع سبتمبر، وخاض منتخبنا وديتين دوليتين أمام سوريا والبحرين، وشهد مشاركة ما يصل إلى 25 لاعباً من القائمة المستدعاة للمشاركة.

ووقف الروماني أولاريو كوزمين على الحالة الفنية لجميع عناصر المنتخب، مع استقراره حتى الآن على ما يقرب من 85% من التشكيلة الأساسية التي ينوي خوض التصفيات بها، وتتبقى النسبة الأخيرة، التي تخص باقي العناصر القادرة على فرض نفسها على التشكيلة خلال التجمع الحالي بدبي.

ومن جانبه أكد إسماعيل راشد، مدير منتخبنا الوطني، أن الجهازين الفني والإداري، عملا بصورة مكثفة خلال الفترة الأخيرة، لمتابعة كل ما يخص اللاعبين الدوليين الذي تم استدعاؤهم، وأشار إلى أن هناك حالة كبيرة من التركيز الشديد من الجميع، كما بذل الجهاز الفني جهوداً كبيرة في متابعة جميع اللاعبين بالمباريات المحلية والخارجية، فضلاً عن المتابعة المتواصلة مع الأندية.

وشدد راشد على أن الفترة الحالية تتطلب تكاتف الجميع خلف المنتخب، مشيراً إلى ثقته في أن تقدم جماهير المنتخب الدور المنتظر والمتوقع منها في المدرجات، لافتاً إلى أن الجميع سيجتهد وسيقدم أضعاف المجهود المطلوب، لتحقيق طموحات الشارع الرياضي الإماراتي، والقتال على فرصة التأهل لكأس العالم.



