أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«البدلاء».. كلمة السر في كلباء

«البدلاء».. كلمة السر في كلباء
28 سبتمبر 2025 15:15

معتز الشامي (أبوظبي)

نجح بدلاء فريق كلباء في تحقيق رقم مميز مع الفريق بدوري أدنوك للمحترفين، بعد انتهاء الجولة الخامسة للمسابقة، حيث يعتبر الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف بواسطة اللاعبين البدلاء (4 أهداف) هذا الموسم، ويليه الشارقة بـ 3 أهداف، ويمتلك فريق كلباء 7 أهداف في 5 مباريات كسادس أقوى خط هجوم في المسابقة المحلية حتى الآن.
وشهدت منافسات دورينا تساوى 3 فرق بأكبر عددٍ من اللاعبين المسجّلين للأهداف، إذ سجّل لها 6 لاعبين وهي الوصل، كلباء والشارقة، وحصد كلباء 6 نقاط بعد تأخره بالنتيجة كأكثر فريق هذا الموسم، كما سجل كلباء (10 نقاط) وعجمان (9 نقاط) والظفرة (9 نقاط) أعلى حصيلةٍ لهم في أول 5 جولات من الموسم بتاريخ مشاركاتهم بدوري المحترفين، أما بني ياس فسجّل حصيلته الأقل بعد ذات العدد من المباريات دون أيّة نقطة.
واستهل كلباء مشواره بالخسارة أمام النصر في الجولة الأولى بنتيجة 1- صفر، قبل أن يحقق الفوز على بني ياس في الجولة الثانية بنفس النتيجة، وفي الجولة الثالثة تعادل سلبياً مع الوحدة، قبل أن يحقق الفوز على مضيفه دبا بنتيجة 2-1 في الجولة الرابعة، وأخيراً حقق الفوز الكبير على خورفكان بنتيجة 4-2 في الجولة الخامسة.
ويحتل كلباء المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 10 نقاط، فاز في 3 وتعادل في مباراة وخسر مثلها، سجل لاعبوه 7 أهداف، واستقبلت شباكه 4 أهداف.

دوري أدنوك للمحترفين
كلباء
الشارقة
