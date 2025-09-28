«الجودو» يبصم بفضية وبرونزية على «جراند بري تشينجداو» الصينية

أبوظبي (الاتحاد)

انتزعت إليزا ليتيف لاعبة منتخب الجودو، الميدالية الفضية بخسارتها أمام بطله فرنسا المخضرمة آودري تشوميو، في ختام بطولة جراند بري تشينجداو الصينية لفئة الوزن الثقيل تحت 78 كجم.

وقدمت اللاعبة الشابة مستويات رائعة في مشوار التأهل إلى دورة لوس أنجلوس 2028، لتضع جودو الإمارات في المركز الأول عربياً والثامن على مستوى البطولة، التي ضمت 200 لاعباً ولاعبة من 26 دولة من بينها 12 دولة آسيوية.

وقد جاء تأهل إليزا ليتيف للدور النهائي لتلك المجموعة بعد تجاوزها لاعبة منتخب الصين تايبيه المخضرمة هسو وانج في منافسات وزن تحت 78 كجم، لتتأهل لمواجهة بطلة اليابان ميزوكي هاسيغاوا التي رشحها الخبراء للفوز بذهبية الوزن، إلا أن لاعبتنا واصلت تألقها لتقصي بطلة اليابان بالقاضية "ايبون"، لتبلغ المباراة النهائية في مواجهة الفرنسية المخضرمة، التي رجحت خبرتها الفوز باللقاء.

كما تألق لاعب منتخبنا ظفار كوستوف في منافسات وزن تحت 100 كجم، ليبلغ الدور قبل النهائي بفوزه المستحق على بطل اليابان المرشح غرين كيتو، الذي تخطى هو بدوره بطل الصين شين ياجي في الدور الثاني، لكنه خسر في مواجهة لاعب فريق الاتحاد الدولي للجودو (روسيا) بيلالوف نياز، قبل أن يحصد برونزية المركز الثالث بفوزه على البولندي كوتشيرا بيوتر.

على الجانب الآخر، تخلى الحظ عن اللاعب ناجي يزبيك في وزن تحت 73كجم، ليخسر مباراته أمام التركي إيجدر توكتاي علي الميدالية البرونزية، رغم أن اللقاء جاء متكافئاً بين اللاعبين حتى قبل ثوانٍ فقط من نهاية الوقت الأصلي، لترجح كفه بطل تركيا الذي نال البرونزية، فيما احتل لاعبنا المركز الخامس في ترتيب المجموعة، لكنه حصل على 10 نقاط أضافها إلي رصيد تصنيفه، فيما فاز بذهبية الوزن تاناكا يوداي (اليابان).

واحتل لاعب منتخبنا عمر مراد بدوره المركز الخامس لوزن تحت 81 كجم، بجانب حصوله على 10 نقاط ضمن مشوار التأهل لدورة لوس أنجلوس 2028، وهو المطلوب وفق مخطط اتحاد الجودو منذ انتهاء دورة باريس 2024.

ومن جهته، وجه محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، التهنئة إلى القيادة الرشيدة، على تألق المنتخب في بطولة الصين الكبرى، مؤكداً أن الرياضة الإماراتية بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، ظلت تحقق الإنجازات الرياضية، وترفع علم الإمارات في المحافل الخارجية، وتخطو بثبات نحو تحقيق الأهداف الوطنية، بأبطال يمتلكون القدرة والعزيمة لبلوغ منصات التتويج .