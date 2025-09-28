ألفاريز.. سارق الفرح!

معتز الشامي (أبوظبي)

عاش أتلتيكو مدريد ليلة لا تُنسى بعد أن أوقف المسيرة المثالية لغريمه ريال مدريد، محققاً فوزاً كبيراً أمس بنتيجة 5-2 في ديربي العاصمة على ملعب «واندا متروبوليتانو»، وفي مباراة كان بطلها الأرجنتيني جوليان ألفاريز بتسجيله ثنائية رائعة أكدت عودته القوية، وقد أفردت صحيفة ماركا، تقريراً موسعاً تتغنى بمستوى ألفاريز الذي قاد الأتليتي، لفوز ساحق أمام الميرينجي، ليسرق النجم الأرجنتيني الأضواء في ليلة دك فيها أتلتيكو مدريد شباك غريمه اللدود بخماسية مقابل هدفين.

ووصف تقرير ماركا، النجم جوليان ألفاريز بنجم الديربي بلا منازع، حيث واصل الأرجنتيني الشاب تألقه اللافت بعدما كان قد سجل «هاتريك» في الجولة الماضية أمام رايو فايكانو، ليضيف اليوم هدفين حاسمين في شباك ريال مدريد، رافعاً رصيده إلى خمسة أهداف في مباراتين فقط.

وقرار المدرب دييجو سيميوني بالإبقاء عليه طوال الـ90 دقيقة جاء بمثابة الرهان الناجح، ليُصبح ألفاريز نجم الأمسية الأول ويعيد الثقة إلى الفريق وجماهيره بعد بداية مرتبكة للموسم، وكان محلاً للنقد، كما وضع مدربه تحت الضغوط بالتبعية.. لكن ماذا عن تاريخ الانتصارات الكبيرة للأتلتي على الريال!

ويعني هذا الفوز العريض أن سيميوني استعاد أنفاسه، فقبل أسبوع فقط، كان المدرب الأرجنتيني في قلب العاصفة وتعرض لانتقادات لاذعة بسبب قراراته التكتيكية، خصوصاً فيما يتعلق بسحب ألفاريز في لحظات حاسمة، لكن الرد جاء قوياً، فالثلاثية أمام رايو ثم الثنائية ضد ريال مدريد بددت الشكوك وأعادت التفاؤل إلى «الروخيبلانكوس».

ولم يكن فوز أتلتيكو مدريد العريض على ريال مدريد مجرد ثلاث نقاط، بل رسالة قوية بأن الفريق قادر على العودة للمنافسة، وأن ألفاريز بات السلاح الجديد لسيميوني في سعيه لمواصلة حصد الانتصارات.