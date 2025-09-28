الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ألفاريز.. سارق الفرح!

ألفاريز.. سارق الفرح!
28 سبتمبر 2025 15:30

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
دوري أبطال أوروبا.. كايرات «المتواضع» في مواجهة «العملاق» ريال مدريد
«الناجون من الهزيمة».. 8 فرق أوروبية أبرزها البارسا والبايرن!

عاش أتلتيكو مدريد ليلة لا تُنسى بعد أن أوقف المسيرة المثالية لغريمه ريال مدريد، محققاً فوزاً كبيراً أمس بنتيجة 5-2 في ديربي العاصمة على ملعب «واندا متروبوليتانو»، وفي مباراة كان بطلها الأرجنتيني جوليان ألفاريز بتسجيله ثنائية رائعة أكدت عودته القوية، وقد أفردت صحيفة ماركا، تقريراً موسعاً تتغنى بمستوى ألفاريز الذي قاد الأتليتي، لفوز ساحق أمام الميرينجي، ليسرق النجم الأرجنتيني الأضواء في ليلة دك فيها أتلتيكو مدريد شباك غريمه اللدود بخماسية مقابل هدفين.
ووصف تقرير ماركا، النجم جوليان ألفاريز بنجم الديربي بلا منازع، حيث واصل الأرجنتيني الشاب تألقه اللافت بعدما كان قد سجل «هاتريك» في الجولة الماضية أمام رايو فايكانو، ليضيف اليوم هدفين حاسمين في شباك ريال مدريد، رافعاً رصيده إلى خمسة أهداف في مباراتين فقط. 
وقرار المدرب دييجو سيميوني بالإبقاء عليه طوال الـ90 دقيقة جاء بمثابة الرهان الناجح، ليُصبح ألفاريز نجم الأمسية الأول ويعيد الثقة إلى الفريق وجماهيره بعد بداية مرتبكة للموسم، وكان محلاً للنقد، كما وضع مدربه تحت الضغوط بالتبعية.. لكن ماذا عن تاريخ الانتصارات الكبيرة للأتلتي على الريال!
ويعني هذا الفوز العريض أن سيميوني استعاد أنفاسه، فقبل أسبوع فقط، كان المدرب الأرجنتيني في قلب العاصفة وتعرض لانتقادات لاذعة بسبب قراراته التكتيكية، خصوصاً فيما يتعلق بسحب ألفاريز في لحظات حاسمة، لكن الرد جاء قوياً، فالثلاثية أمام رايو ثم الثنائية ضد ريال مدريد بددت الشكوك وأعادت التفاؤل إلى «الروخيبلانكوس». 
ولم يكن فوز أتلتيكو مدريد العريض على ريال مدريد مجرد ثلاث نقاط، بل رسالة قوية بأن الفريق قادر على العودة للمنافسة، وأن ألفاريز بات السلاح الجديد لسيميوني في سعيه لمواصلة حصد الانتصارات.

 

أتلتيكو مدريد
دييجو سيميوني
ريال مدريد
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اليوم 13:22
«فيكتوري تيم» جاهز لجولتي الصين في مونديال «زوارق الفورمولا 1»
الرياضة
«فيكتوري تيم» جاهز لجولتي الصين في مونديال «زوارق الفورمولا 1»
اليوم 15:00
ابتكار أدوية "ذكية" تتغير داخل الجسم وفق حالته
التعليم والمعرفة
ابتكار أدوية "ذكية" تتغير داخل الجسم وفق حالته
اليوم 14:49
شفيونتيك تعبر للدور الرابع في بكين بالفوز الـ400
الرياضة
شفيونتيك تعبر للدور الرابع في بكين بالفوز الـ400
اليوم 14:43
حاكم الشارقة يشهد افتتاح النسخة الـ 5 من «الملتقى العربي للتراث الثقافي»
علوم الدار
حاكم الشارقة يشهد افتتاح النسخة الـ 5 من «الملتقى العربي للتراث الثقافي»
اليوم 14:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©