ديمبلي: الجوع سر فوزي بالكرة الذهبية!

معتز الشامي (أبوظبي)

فتح النجم الفرنسي عثمان ديمبلي قلبه لمجلة فرانس فوتبول بعد تتويجه التاريخي بجائزة الكرة الذهبية 2025، عقب موسم استثنائي مع باريس سان جيرمان تُوج خلاله بلقب دوري أبطال أوروبا، متفوقاً على لامين يامال بفارق 321 نقطة، وتحدث ديمبيلي تحدث بصراحة عن لحظة الفوز، الدعم الذي تلقاه من أساطير اللعبة، مشواره مع الإصابات، وأحلامه المستقبلية.

وكشف ديمبلي أن أول اتصال وصله بعد إعلان تتويجه كان من ليونيل ميسي، زميله السابق في برشلونة: "ميسي كان أول من هنأني. كما تلقيت رسائل من تشافي، لويس سواريز والعديد من لاعبي برشلونة السابقين. شعرت بمدى سعادتهم لي"

وأضاف أن مدربه الحالي لويس إنريكي، والمدير الرياضي لويس كامبوس وزملاءه في باريس سان جيرمان، كانوا أيضاً ضمن المهنئين برسائل دافئة.

ولم يخف ديمبلي حجم المعاناة مع الإصابات خلال سنواته في برشلونة قائلاً: "في موسم 2019-2020 لعبت فقط خمس مباريات. جسدي خانني مرات عديدة، لكنني لم أشكك يوماً في موهبتي. كنت واثقا أنني سأعود. الآن في سن 28، أعرف جسدي جيداً وأعرف كيف أتعامل معه"

وأضاف بابتسامة "كنت ألعب بطريقتي. إذا أعجبك الأمر أو لم يعجبك، لا يهم. المهم أن أظل وفياً لأسلوبي"

واعترف نجم سان جيرمان أن الفوز بالكرة الذهبية كان حلماً طفولياً، لكنه لم يتحول إلى هاجس قائلاً: "في صغري حلمت بها، لكنني لم أتصور أنني سأحققها يوماً. لم تكن هوساً بالنسبة لي. لقد جاءت كمكافأة لموسم استثنائي".

وأكد أن الجائزة ليست عن مسيرة كاملة بل عن موسم واحد: "الكرة الذهبية تُمنح لموسم واحد، وليست لعشر سنوات. كل أغسطس تبدأ الحكاية من جديد".

واختار ديمبلي أن يُهدي الجائزة لوالدته التي ربته بمفردها وقال: "هذه الكرة الذهبية لوالدتي وعائلتي بأكملها. لقد وقفت إلى جانبي دائماً. بالنسبة لي، هي أيضاً جائزتهم"

كما أوضح ديمبلي أنه يستمتع بدوره الجديد تحت قيادة لويس إنريكي، حيث يمنحه حرية أكبر في وسط الملعب، قائلا: "ألعب الآن كمهاجم وهمي أو جناح حر. أحب هذه الحرية التي عشتها أول مرة مع رين. يمكنني التمرير الحاسم، إرباك الدفاعات وتسجيل الأهداف".

وأشاد ديمبلي بتجربته الطويلة مع ميسي قائلا: " سبع سنوات مع ميسي علّمتني الكثير. كان يعرف دائمًا متى تأتيه الكرة، يتحرك بهدوء، يختفي ثم يظهر فجأة. اليوم أحاول تقليده"، كما ذكر إعجابه بقدرات هاري كين وكيليان مبابي في مركز المهاجم مؤكداً "هؤلاء المهاجمون مصدر إلهام كبير بالنسبة لي".

وختم ديمبيلي حديثه برسالة واضحة قائلا" مع لويس إنريكي، إذا لم تكن جائعاً للبطولات، ستجلس على الدكة. النادي دائماً سيجلب لاعبين آخرين. يجب أن تبقى في أعلى درجات الطموح".