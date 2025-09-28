ديربي مدريد.. سيميوني يدخل التاريخ في المحاولة 48

معتز الشامي (أبوظبي)

قاد دييجو سيميوني فريقه أتلتيكو مدريد إلى فوز ساحق بنتيجة 5-2 على ريال مدريد، في الدوري الإسباني، أمس السبت، ليحقق أكبر فوز للأتليتي في ديربي مدريد منذ 75 عاماً.

وكان سجل المدرب الأرجنتيني ضد الفريق الملكي سيئاً للغاية، حيث فاز في 12 مباراة فقط من أصل 47 مباراة خاضها سابقاً، وخسر 20 منها، بما في الهزيمة في نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

ولكن في محاولته الثامنة والأربعين، حقق أفضل انتصار له في مسيرته ضد ريال مدريد.

وقبل مباراة السبت في ملعب ميتروبوليتانو، فاز فريق تشابي ألونسو بجميع مبارياته الست في الدوري الإسباني هذا الموسم، وأصبح المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب.

وكان الذهاب إلى ملعب ميتروبوليتانو، فرصة أخرى لمواصلة التقدم في الدوري الإسباني، لكن فريق سيميوني كان له رأي آخر، حيث تفوق على ريال مدريد بذكاء في الكرات الثابتة، وكشف عن نقاط ضعفه، ليكتسحه بنتيجة 5-2، حيث سجل أتلتيكو مدريد 5 أهداف في مرمى ريال مدريد، في أكبر انتصار للأتليتي على جيرانهم منذ موسم 2014-2015 عندما فازوا 4-0، والمرة الأولى التي يسجلون فيها 5 أهداف أو أكثر ضد المرينجي منذ موسم 1949-1950، بنتيجة (5-1).

ولا يضاهي الكثير من المدربين سيميوني في مسيرة 14 عاماً مع أتلتيكو مدريد، فلم يكن أتلتيكو يعتبر قوة عظمى في الدوري الإسباني حتى تولى الأرجنتيني زمام الأمور في عام 2011.

وخلال تلك الفترة، فاز بلقبين في الدوري الإسباني - في موسمي 2013-2014 و2019-2020، في وقت كان فيه كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في قمة تألقهما، لكن العيب الوحيد في سجل سيميوني هو عجزه المستمر عن الفوز على غريمه التقليدي ريال مدريد وبرشلونة، حامل اللقب حالياً.

وتسيد الأبيض والأحمر مدينة مدريد بعد حسمه الديربي باكتساح، والحقيقة أن أتلتيكو أقرب إلى جيرانه الأثرياء أكثر مما يرغب ريال مدريد في الاعتراف به، وجزء كبير من ذلك يعود إلى سيميوني.