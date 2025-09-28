بعد 31 عاماً.. «ثلاثي البريميرليج» يحطم الرقم الصامد

معتز الشامي (أبوظبي)

شهدت مباريات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي، أمس السبت، تسجيل رقم تاريخي ونادر، وذلك بعد أن خسر الثلاثي الكبير ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد، في مبارياتهم بالمسابقة في نفس اليوم، وهو ما لم يحدث منذ 16 أبريل 1994، أي منذ 31 سنة و164 يوماً.

وفي يوم أمس الدرامي، تكبّد ليفربول أول هزيمة في الموسم بخسارة 2-1 أمام كريستال بالاس، حيث سجّل إيكي نكيتياه هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، أما مانشستر يونايتد، فانهار أمام برينتفورد بنتيجة 3-1، فيما تعرض تشيلسي لهزيمة 3-1 على أرضه أمام برايتون، بعد طرد لاعب مبكراً وتصدي الفريق الضيف لضغط المباراة بأهداف متأخرة.

وهذا الموقف يعكس ضغوط الموسم الحالي على الكبار، حيث إن التنافس لم يكن حصراً في القمة، بل امتد إلى اللحظات المحتسبة بدلاً من الضائع بكل معانيه، وهو ما يضيف تأثيراً على ثقة الفرق واتجاهها التكتيكي، إذ لم تكن جميع الفرق قادرة على الصمود أمام تغيّرات المباراة في الثواني الأخيرة.