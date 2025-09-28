27 سبتمبر 2025.. يوم عاصف في البريميرليج بأهداف «الـ +90»

معتز الشامي (أبوظبي)

شهدت مباريات اليوم الأول للجولة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت، حدثاً استثنائياً تاريخياً، حيث تم تسجيل ثمانية أهداف في الدقيقة التسعين أو بعدها في مباريات «البريميرليج» خلال يوم واحد، وهو الرقم الأعلى في تاريخ البطولة على الإطلاق «في مباريات يوم واحد من الجولة».

وتؤكد هذه الظاهرة أن التشويق لم ينتهِ مع صافرة الدقيقة 90، بل أصبحت اللحظات الأخيرة من المباريات مسرحاً للدراما الحقيقية. الأهداف المتأخرة لا تعكس فقط قوة المنافسة، بل تعكس أيضاً كيف تغيّرت فلسفة المباراة وضغط الفرق حتى أنفاسها الأخيرة، للاستفادة من التعب البدني للإصابة والضغط للخصوم.

وخلال هذا الموسم، تتصدر فرق مثل ليفربول ومانشستر سيتي قائمة الأندية التي سجّلت أكبر عدد من الأهداف بعد الدقيقة 90 برصيد 12 هدفاً، يليها تشيلسي 11 هدفاً وأرسنال 10 أهداف.

كما أن الموسم السابق شهد عدداً جديداً من الأهداف المتأخرة، ما يعكس ميلاً متزايداً نحو مباريات مثيرة حتى النهاية، وبلغ وقتها 87 هدفاً متأخراً بمتوسط طول المباراة «101 دقيقة و39 ثانية»، وبالتالي بات الموسم الحالي مرشحاً لتحطيم ذلك الرقم أيضاً.

وعلى المستوى التاريخي، فقد عرف الدوري أموراً مشابهة، لكن لم يصل أحد إلى هذا الرقم في يوم واحد من قبل، وهذا الواقع الجديد يفرض تحديات على المدربين في إدارة الوقت واللاعبين في التركيز حتى الثواني الأخيرة. كما يزيد من أهمية عمق الدكة واستراتيجية التبديلات.

ومع ختام يوم أمس بهذا الرقم القياسي من الأهداف المتأخرة، تبقى الرسالة واضحة، بأنه في «البريميرليج» ما دام هناك دقيقة إضافية، فالأمل باقٍ دائماً.