الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

البركاوي يعيد أمجاد ديوب وخربين مع الظفرة!

البركاوي يعيد أمجاد ديوب وخربين مع الظفرة!
28 سبتمبر 2025 15:52

سلطان آل علي (دبي)

برز اسم المغربي كريم البركاوي، كأحد أهم المهاجمين وأكثرهم تأثيراً في دوري أدنوك للمحترفين، مع نادي الظفرة.
المهاجم الذي وصل بروح قتالية عالية ودقة تهديفية لافتة، بدأ موسمه بأرقام استثنائية جعلته حديث الجماهير والنقاد على حد سواء، وتواجده وصيفاً لهدافي الدوري بـ6 أهداف بعد هداف العين لابا كودجو بـ7 أهداف هو دليل صريح على قيمته وحضوره.
بعد مرور أربع جولات فقط، تمكن البركاوي من تسجيل ستة أهداف كاملة، ليصبح السلاح الأبرز في خط هجوم الظفرة.
ما يميز هذه الانطلاقة أنه نجح في التسجيل في كل مباراة شارك فيها، مؤكداً قدرته على صناعة الفارق باستمرار وعدم الاكتفاء بالظهور في مباراة واحدة أو اثنتين، والأهم من ذلك أنه سجل 60% من إجمالي أهداف الظفرة في الدوري حتى الآن، ما يعكس الاعتماد الكبير للفريق عليه كقائد هجومي أول.
منذ الجولة الأولى، بدأ البركاوي في وضع بصمته بهدف في الفوز على الوصل (3-1)، قبل أن يسجل مجدداً أمام دبا الفجيرة ليقود فريقه لانتصار جديد (2-1). وفي مواجهة قوية ضد الوحدة، ورغم خسارة الظفرة (5-2)، إلا أن البركاوي تألق بتسجيل ثنائية، مثبتاً أنه قادر على الظهور حتى أمام كبار المنافسين.
وعاد مجدداً في الجولة الرابعة ليسجل هدفين آخرين في مرمى البطائح خلال الانتصار (3-1)، ليؤكد استمرارية معدله التهديفي المميز.
الظفرة بدوره يقدم أداءً قوياً على ملعبه هذا الموسم، إذ يعتبر الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة على أرضه (9 نقاط من 9 ممكنة)، وهو رقم يضعه بجوار العين الذي حقق بدوره 6 نقاط كاملة على ملعبه، مع أفضلية للظفرة بعدد المباريات. هذا التفوق يثبت أن ملعب الظفرة عاد ليكون «قلعة» حقيقية، وأرضاً صعبة على أي منافس.
بداية كريم البركاوي هذا الموسم مع الظفرة لم تكن مجرد انطلاقة قوية فحسب، بل جاءت لتعيد إلى الأذهان أسماء كبيرة صنعت مجدها التهديفي من بوابة فارس الغربية. فالجماهير تذكّرت على الفور السنغالي ماكيتي ديوب والسوري عمر خريبين، اللذين كانت فترة لعبهما مع الظفرة نقطة التحول الأكبر في مسيرتهما، حيث تحولا لاحقاً إلى هدافين تاريخيين في الدوري الإماراتي. ديوب، بقوته البدنية وقدرته على التسجيل من أنصاف الفرص، ترك بصمة عميقة في تاريخ الظفرة وثم شباب الأهلي، فيما حوّل خريبين تألقه بالقميص الأصفر إلى جسر يعبر به نحو الهلال السعودي، ليحقق جائزة أفضل لاعب في القارة ويعود ليكتب التاريخ في دورينا مع الوحدة وشباب الأهلي. واليوم، يسير البركاوي على نفس النهج، مقدماً أداءً تهديفياً يعيد لذاكرة المشجعين تلك الأيام، التي كان فيها ملعب الظفرة محطة انطلاق لنجوم أصبحوا لاحقاً أيقونات كبرى في المنطقة.

الظفرة
دوري أدنوك للمحترفين
عمر خريبين
ماكيتي ديوب
