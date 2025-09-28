الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ريال مدريد يعلن إصابة مدافعه كارفاخال

ريال مدريد يعلن إصابة مدافعه كارفاخال
28 سبتمبر 2025 16:31

مدريد (د ب أ)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تعرض مدافعه وقائده داني كارفاخال لإصابة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري.
وتلقى ريال مدريد هزيمة ثقيلة 2 - 5 أمام أتلتيكو مدريد، ليصبح في خطر فقدان الصدارة في حال فوز غريمه التقليدي برشلونة على ريال سوسيداد، في وقت لاحق من اليوم.
وقال ريال مدريد عبر موقعه الرسمي: «بعد الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي للنادي على داني كارفاخال، تم تشخيص إصابته في عضلة باطن القدم اليمنى، وسيواصل التعافي من الإصابة».
ولم يذكر النادي الملكي مدة غياب اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، لكن تقارير صحفية قدرت مدة غيابه بنحو شهر.

