بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تُتوج أبطال الجولة السابعة

الفجيرة (الاتحاد)

اختتمت فعاليات الجولة السابعة من النسخة الثانية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو المخصصة لمنافسات من دون البدلة في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة وسط حضور جماهيري غفير وأجواء تنافسية حماسية.

وتعد هذه هي الجولة النهائية لمنافسات فئة من دون البدلة، حيث امتدت على مدار يومين، وشهدت في يومها الختامي منافسات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة.

وحضر نزالات اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين الشيخ حمد بن محمد الشرقي، نجل سمو ولي عهد الفجيرة، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، وحميد سبت الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم، مدير إدارة التدريب الرياضي بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ومحمد ناصر عامر، مدير مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، ومبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية باتحاد الجوجيتسو، وعبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الجوجيتسو، وعبدالله الظنحاني، مدير مصرف أبوظبي الإسلامي فرع دبا.

وفي ختام هذه الجولة، شهدت منافسات فئة من دون البدلة نجاح نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في إحراز لقب البطولة، بينما حقق نادي العين للجوجيتسو مركز الوصيف، وأكاديمية بالمز الرياضية تيم 777 المركز الثالث.

وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: «نفخر بالنجاحات المتواصلة التي تحققها بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، حيث أثبتت عبر جولاتها مكانتها كمنصة رائدة تسلط الضوء على التطور المتسارع لرياضة الجوجيتسو في الدولة».

وأضاف: «نتوجه بالتهنئة إلى الأندية الفائزة التي أظهر لاعبوها أداء متميزاً وروحاً عالية جسدت أسمى معاني العزيمة والإصرار على البساط. ونتطلع لاختتام النسخة الثانية من البطولة الشهر المقبل مع الجولة النهائية لمنافسات فئة البدلة، لمواصلة الاحتفاء بنجاحات لاعبينا وتعزيز مسيرة الاتحاد في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لرياضة الجوجيتسو ودعم أبطالنا لتحقيق المزيد من الإنجازات».

وقال حميد سبت الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم، مدير إدارة التدريب الرياضي بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس: «تواصل بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تأكيد مكانتها كمنصة رياضية رائدة تعكس الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة في الدولة. وتؤكد الأجواء التنافسية التي شهدناها اليوم الإقبال الواسع على هذه الرياضة، وتجسد روح العزيمة والإصرار لدى اللاعبين. كل التقدير للجهات المنظمة على نجاح هذه البطولة، التي تتخطى أهميتها مجرد حدث رياضي، لتشكل منصة لتعزيز القيم الرياضية والروح الوطنية، وفرصة لصقل المواهب ودعم طموح الأجيال وترسخ حضور الجوجيتسو كأحد أبرز الرياضات في الدولة».

وقال إيجور لاسيردا، مدرب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس: «شاركنا في منافسات اليوم بحوالي 15 لاعباً، ولا شك أن هذه البطولة مهمة للغاية لذا ركزنا على التدريبات في الفترة الماضية، واضعين نصب أعيننا الفوز باللقب. شارك لاعبونا في العديد من البطولات وكنت أراقب أساليبهم وأداءهم وأعمل معهم على التطور وتلافي الأخطاء، ليكونوا على أهبة الاستعداد دوماً».

وقال آدم إيديجوف، لاعب نادي العين الفائز بذهبية فئة تحت 18 سنة وزن 94 كجم: «نجحت في الفوز اليوم بعد خوض ثلاثة نزالات قوية. أنا سعيد للغاية بما حققته وأتطلع لتقديم المزيد ودعم النادي في إحراز النقاط. الجوجيتسو رياضتي المفضلة وأمارسها منذ فترة طويلة. وأحرص على المشاركة في هذه البطولة منذ انطلاقها، لأنها تحظى بأهمية كبرى، وهي منصة تنافسية لجميع الأندية ونخبة اللاعبين في الدولة، لذا تحقيق الذهبية هنا له مذاق خاص».