الرياضة

النصر يلتقي حمص السوري للحفاظ على قمة «سلة العرب»

النصر يلتقي حمص السوري للحفاظ على قمة «سلة العرب»
28 سبتمبر 2025 17:40

علي معالي (أبوظبي)

يخوض فريق النصر لكرة السلة مباراة قوية غداً الأحد في ختام الدور التمهيدي للمجموعة الأولى في منافسات اليوم الخامس لبطولة الأندية العربية بلقاء حمص الفداء السوري في النسخة 37 بضيافة نادي النصر بدبي.
أهمية المباراة بالنسبة لـ«العميد النصراوي»، تأتي من أنها مواجهة من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة، بعد أن نجح الفريق في تحقيق الفوز في المباراتين الماضيتين، على شعب حضرموت اليمني والقادسية الكويتي، ليجمع الفريق 4 نقاط منفرداً بالقمة، وبالتالي فإن فوزه على حمص الفداء سيجعله متربعاً على القمة، لتكون مباراته في دور الـ 16 أسهل نسبياً، حيث يلتقي رابع المجموعة الثانية، وإذا خسر النصر أمام الفريق السوري، فسوف يتم العودة إلى حسابات خاصة بعدد الأهداف المسجلة مع فريقي القادسية والفداء، يحتل فريق القادسية المركز الثاني والفداء السوري الثالث، وشعب حضرموت في المركز الرابع.
ويدرك حسام الوكيل مدرب الفريق أهمية مباراة الفداء، وقام بتجهيز أوراقه من أجل هدف واحد فقط، وهو كيفية تحقيق الانتصار بعيداً عن أي حسابات أخرى.
قال حسام الوكيل: «ما زال الفريق يفتقد مامادو نيدياي، وتم الدفع ببعض اللاعبين ولديهم بعض المشاكل الصحية، مثل فيصل محمد وحسن عبدالله لحاج الفريق لجهودهما، وهذا بالطبع يؤثر على الفريق».
أضاف الوكيل: «لدينا أهداف من البطولة العربية، وما زال العمل قائماً عليها، برغم الغيابات والإصابات وعلينا أن نمثل السلة الإماراتية على أفضل ما يكون، وأتمنى أن أرى جماهير الفريق في لقاء الليلة لدعمنا معنوياً من المدرجات، خاصة أن البطولة تقام بملعبنا، وبين جماهيرنا».
من جانب آخر يلتقي بنفس المجموعة شعب حضرموت مع القادسية في أولى مباريات اليوم، تليها المنامة البحريني مع الكويت الكويتي، والأنطوني اللبناني مع أهلي طرابلس الليبي بالمجموعة الثانية، يشارك في هذه النسخة العربية 16 فريقاً، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، وتستمر المباريات حتى السادس من أكتوبر المقبل.

النصر
كرة السلة
دبي
