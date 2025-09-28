بولانسكي يواصل قيادة مونشنجلادباخ رغم الهزيمة السداسية!

مونشنجلادباخ (د ب أ)

يواصل يوجين بولانسكي تدريب بروسيا مونشنجلادباخ، متذيل ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، في مباراة الأسبوع المقبل أمام مضيفه فرايبورج، وذلك رغم الهزيمة القاسية والأداء المخيب للفريق أمس السبت.

وكان مونشنجلادباخ خاسراً بنتيجة 0-6 بعد 47 دقيقة أمام آينتراخت فرانكفورت، فيما سجل الفريق عدداً من الأهداف لحفظ ماء الوجه وصلت بالنتيجة إلى 4-6.

وقال رولاند فيركوس، المدير الرياضي بالنادي، إن يوجين يستحق فرصة تدريب الفريق في مواجهة فرايبورج، لكنه أوضح أيضاً في تصريحات لقناة «سبورت 1» اليوم، أن النادي يرغب في أن تتضح الصورة بشأن المدرب الجديد في أسرع وقت ممكن.

وكان مونشنجلادباخ قد أقال مدربه جيراردو سيواني بعد الهزيمة 0-4 أمام فيردر بريمن في مباراة سابقة بالدوري، وتم اختيار بولانسكي، مدرب فريق أقل من 23 عاماً في مونشنجلادباخ، لتولي المهمة بشكل مؤقت، وقال المسؤولون في النادي إنه قد يتولى المنصب بشكل دائم في حال تحسن أداء الفريق.

وبدأ بولانسكي مشواره مع الفريق بالتعادل 1-1 مع باير ليفركوزن، بطل الدوري 2024، لكن الفريق انهار بعد ذلك أمام فرانكفورت ليتراجع إلى مؤخرة الترتيب بتعادلين وثلاث هزائم وهي سلسلة من 12 مباراة بالدوري بدون تحقيق فوز.

وقال بولانسكي بعد المباراة: «لقد صدمت مما حدث خلال المباراة، لا مكان لذلك في كرة القدم الاحترافية».

وتدعم جماهير مونشنجلادباخ المدرب بولانسكي ووجهوا غضبهم إلى فيركوس، والذي مر عليه ثلاثة مدربين منذ توليه المسؤولية في فبراير 2022 وهو مسؤول عن دعم قائمة الفريق بالعناصر الجديدة، وهو الأمر الذي لم يحدث بسبب الأزمات المالية.

وقال فيركوس: «المدرب رحل لذلك من الطبيعي أن يكون التركيز كله على الشخص المسؤول عن الأمور الرياضية، بالطبع هذا لا يبعث على السعادة». وأضاف: «أتساءل بالطبع عما يمكنني فعله لكي تختلف الأمور، سألوم نفسي إذا شكوت من عدم حدوث تطورات بالطبع جميعنا لدينا حدود».