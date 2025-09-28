الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوحدة يواجه تراكتور في «النخبة»

الوحدة حقق الفوز على الاتحاد السعودي في الجولة الأولى (الاتحاد)
29 سبتمبر 2025 01:06

مصطفى الديب (أبوظبي)

يحل الوحدة ضيفاً على تراكتور الإيراني بمدينة تبريز عند الثامنة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات في الجولة الثانية من دوري النخبة الآسيوي. وكان «العنابي» قد فاز على الاتحاد السعودي في الجولة الأولى 2-1 ليحصد أول ثلاث نقاط في مجموعة الغرب
واختتم الفريق تدريباته مساء أمس على ملعب المباراة تحت قيادة البرتغالي مورايس، ومن المتوقع أن تشهد مواجهة هذا المساء عودة المدافع ساشا بعد الشفاء من الإصابة.
ويعول الفريق كثيراً على النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة، لتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير في لقاء هذا المساء، وذلك بعد الفوز على الجزيرة في ديربي العاصمة.
وسافر الفريق إلى إيران مساء أمس السبت، ليخوض تدريباً وحيداً على ملعب اللقاء.
من جانبه، أكد البرتغالي مورايس أن كل مواجهات دوري النخبة الآسيوي صعبة ولا يمكن الاستهانة بأي منافس، خاصة أن تراكتور من أعرق فرق إيران
وشدد مورايس على أن فريقه جاء من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث، مشيراً إلى ضرورة التركيز بشكل تام طوال المباراة من الجميع داخل الملعب.

أخبار ذات صلة
برعاية الشيخة فاطمة.. إطلاق مبادرة «هي تقود أفريقيا» بالشراكة بين الإمارات وإسواتيني
الإمارات تؤكد أولوية الوقاية من أمراض القلب في «يوم القلب العالمي»
الاتحاد السعودي
الوحدة
الإمارات
خالد العناني
الجزيرة
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اليوم 13:22
«فيكتوري تيم» جاهز لجولتي الصين في مونديال «زوارق الفورمولا 1»
الرياضة
«فيكتوري تيم» جاهز لجولتي الصين في مونديال «زوارق الفورمولا 1»
اليوم 15:00
ابتكار أدوية "ذكية" تتغير داخل الجسم وفق حالته
التعليم والمعرفة
ابتكار أدوية "ذكية" تتغير داخل الجسم وفق حالته
اليوم 14:49
شفيونتيك تعبر للدور الرابع في بكين بالفوز الـ400
الرياضة
شفيونتيك تعبر للدور الرابع في بكين بالفوز الـ400
اليوم 14:43
حاكم الشارقة يشهد افتتاح النسخة الـ 5 من «الملتقى العربي للتراث الثقافي»
علوم الدار
حاكم الشارقة يشهد افتتاح النسخة الـ 5 من «الملتقى العربي للتراث الثقافي»
اليوم 14:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©