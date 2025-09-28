الوحدة يواجه تراكتور في «النخبة»

مصطفى الديب (أبوظبي)



يحل الوحدة ضيفاً على تراكتور الإيراني بمدينة تبريز عند الثامنة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات في الجولة الثانية من دوري النخبة الآسيوي. وكان «العنابي» قد فاز على الاتحاد السعودي في الجولة الأولى 2-1 ليحصد أول ثلاث نقاط في مجموعة الغرب

واختتم الفريق تدريباته مساء أمس على ملعب المباراة تحت قيادة البرتغالي مورايس، ومن المتوقع أن تشهد مواجهة هذا المساء عودة المدافع ساشا بعد الشفاء من الإصابة.

ويعول الفريق كثيراً على النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة، لتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير في لقاء هذا المساء، وذلك بعد الفوز على الجزيرة في ديربي العاصمة.

وسافر الفريق إلى إيران مساء أمس السبت، ليخوض تدريباً وحيداً على ملعب اللقاء.

من جانبه، أكد البرتغالي مورايس أن كل مواجهات دوري النخبة الآسيوي صعبة ولا يمكن الاستهانة بأي منافس، خاصة أن تراكتور من أعرق فرق إيران

وشدد مورايس على أن فريقه جاء من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث، مشيراً إلى ضرورة التركيز بشكل تام طوال المباراة من الجميع داخل الملعب.