الرياضة

دبا الحصن والحمرية والعربي والإمارات ويونايتد يتقاسمون صدارة «الأولى»

دبا الحصن والحمرية والعربي والإمارات ويونايتد يتقاسمون صدارة «الأولى»
28 سبتمبر 2025 20:52

معتصم عبدالله (أبوظبي)

اعتلت فرق دبا الحصن والحمرية والعربي والإمارات ويونايتد قمة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعدما رفعت رصيدها إلى 6 نقاط كاملة مع ختام مباريات الجولة الثانية.
وحقق دبا الحصن فوزاً كبيراً على الجزيرة الحمراء برباعية نظيفة، فيما تفوق الحمرية خارج ملعبه على مصفوت بهدفين دون مقابل، وكسب العربي مواجهته أمام الاتفاق 3-1، بينما قلب الإمارات تأخره أمام ضيفه مجد بهدفين إلى انتصار مثير 3-2، فيما واصل يونايتد بدايته القوية بفوزه على سيتي بهدف دون رد.
وفي بقية المواجهات، حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة حتا والفجيرة في أول ظهور للأخير، في حين غاب العروبة عن الجولة بداعي الراحة.

