برشلونة يتصدر الدوري الإسباني بـ«ثنائية» سوسيداد

برشلونة (رويترز)

قدم البديل لامين يامال التمريرة الحاسمة لهدف الفوز لروبرت ليفاندوفسكي، بعدما سجل جول كوندي هدف التعادل في الشوط الأول ليعادل هدف ألفارو أودريوزولا، ويقود برشلونة للفوز 2-1 على ريال سوسيداد اليوم، ليتقدم لصدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وتقدم سوسيداد في الدقيقة 30 عكس مجريات اللعب، بعدما مر أندير بارينيتشيا من المدافع كوندي وأرسل تمريرة عرضية إلى أودريوزولا غير المراقب، الذي سددها بيمناه من مدى قريب نحو الشباك.

وتعادل برشلونة بعد 12 دقيقة، عندما نفذ ماركوس راشفورد ركلة ركنية وصلت إلى كوندي داخل المنطقة، ولم يتردد المدافع الفرنسي في تحويلها بضربة رأس إلى المرمى.

وتعافى جمال من إصابة في أعلى الفخذ، ليعود للمشاركة في الدقيقة 58، وبعد أقل من دقيقة أرسل عرضية إلى ليفاندوفسكي، الذي حولها بضربة رأس لترتطم بالقائم وتدخل المرمى.

ورفع برشلونة رصيده إلى 19 نقطة من سبع مباريات، متقدما بنقطة واحدة على ريال مدريد.