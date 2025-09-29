الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

برشلونة يعادل «قياسية نوجيس» بعد 81 عاماً

برشلونة يعادل «قياسية نوجيس» بعد 81 عاماً
29 سبتمبر 2025 08:15

برشلونة (د ب أ)
واصل فريق برشلونة تحت قيادة مدربه الألماني هانسي فليك، سلسلة التسجيل في 44 مباراة متتالية، ليعادل بذلك سلسلة تهديفية تعود إلى أربعينيات القرن الماضي.
حقق فريق برشلونة بقيادة فليك رقماً قياسياً كان يبدو مستحيلاً بالنسبة للكثيرين، وذلك بعد الفوز 2 / 1 على ريال سوسيداد في ملعب لويس كومبانيس، ليهز الفريق شباك منافسيه في 44 مباراة متتالية.
وذكر برشلونة عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت "يعود تاريخ هذا الرقم القياسي إلى أربعينيات القرن الماضي، عندما سجل فريقنا بقيادة المدرب خوان خوسيه نوجيس في 44 مباراة متتالية بين 22 نوفمبر 1942 و6 فبراير 1944".
وأضاف أنه لم يتمكن من تحقيق هذا الإنجاز فريق الأحلام بقيادة يوهان كرويف أو برشلونة بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وبدأت سلسلة أهداف برشلونة الحالية في 21 ديسمبر 2024 عند الخسارة على ملعبه أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 1 / 2، وقبلها فشل في التسجيل خلال الخسارة أمام ليجانيس بنتيجة صفر / 1، وبعدها واصل برشلونة هز شباك منافسيه بالأهداف في 44 مباراة على مدار 9 أشهر.
وتعادل هذه السلسلة رقماً قياسياً صامداً لأكثر من 40 عاماً، عندما سجل فريق خوان خوسيه نوجيس في 44 مباراة متتالية ببطولتي الدوري وكأس ملك إسبانيا.
أما سلسلة الأهداف تحت قيادة فليك شملت مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني. وبات برشلونة معروفاً بالغزارة التهديفية تحت قيادة فليك، حيث سجل الفريق 174 هدفاً في جميع المسابقات بالموسم الماضي 2024 / 2025، ليضع نفسه بين أفضل ثلاثة مواسم في تاريخ النادي الكتالوني على مستوى التهديف.

