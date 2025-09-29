الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أليجري يكسر عقدة كونتي بعد 16 عاماً من الانتظار

أليجري يكسر عقدة كونتي بعد 16 عاماً من الانتظار
29 سبتمبر 2025 08:28

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
ألتراس ميلان ينهي «إضراب الصمت» والسبب قمة نابولي
إنتر يعود للمنافسة بالفوز على كالياري في الدوري الإيطالي

فاز ميلان على حساب نابولي أمس بهدفين مقابل هدف في قمة الدوري الإيطالي، التي وضعت "الروسونيري" في الصدارة بالتساوي مع نابولي ولكل منهما 12 نقطة.
وعاد ماسيميليانو أليجري ليحقق إنجازاً مميزاً على صعيد المواجهات الشخصية مع المدرب أنطونيو كونتي، حيث كان التفوّق الأخير لأليغري على كونتي قبل 16 عاماً مضت تقريباً، وتحديدا منذ 1 نوفمبر 2009، حين كان يقود وقتها كالياري الذي فاز على أتالانتا بقيادة كونتي.
وكسر هذا الانتصار الذي طال انتظاره، سلسلة من التفوق الواضح الذي كان يصب في صالح المدرب كونتي في المواجهاته المباشرة بينهما، ففي المجمل، التقيا الثنائي في نحو 8 مواجهات سابقة في مختلف المسابقات، فاز كونتي في 5 منها، بينما كسب أليجري مرة واحدة فقط، وانتهت مواجهتين بالتعادل.
وتعد تلك المواجهة هي الأولى بين المدربين في الدوري الإيطالي منذ موسم 2013-2014، بعدما غابا عن التواجد معا في "الكالتشيو" لأكثر من عقد، ولم يُواجِه أليجري كونتي في مباريات رسمية خلال تلك الفترة.
ويسلط هذا الانتصار الضوء على عامل نفسي مهم في عالم المدربين، ألا وهو الفروقات في التكتيك، والأسلوب، والقدرة على التحوّل تحت الضغط، والتاريخ الشخصي بين المنافسين، حيث يتبع كونتي غالباً فلسفة منظمة دفاعياً مع ضغط متقدم، بينما يُعرف أليجري بمرونته في التكيّف مع المنافس وظروف المباراة، ما قد يكون منعطفاً في هذه المواجهة.
ورغم تفوّق كونتي تاريخياً، فإن هذا الفوز قد يمنح أليجري دفعة معنوية في سلسلة المنافسة الإيطالية، خصوصاً إذا ما استمر في حصد النتائج، كما أن هذه المواجهة تأتي في سياق منافسة جديدة بين المدربين الكبار في إيطاليا، وقد تفتح صفحة جديدة بينهما بين الملاعب.

ميلان
نابولي
أليجري
أنطونيو كونتي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
جانب من المؤتمر الصحفي بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب في غزة ستتوقف
اليوم 01:24
عمال إنقاذ في موقع مبانٍ سكنية متضررة على مشارف كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا مؤشرات من كييف لاستئناف المحادثات
اليوم 01:24
حوثي مسلح في إحدى نقاط التفتيش في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: حملة الاعتقالات الحوثية نهج قمعي ومعادٍ للوطن
اليوم 01:24
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
الأخبار العالمية
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©