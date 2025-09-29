أليجري يكسر عقدة كونتي بعد 16 عاماً من الانتظار

معتز الشامي (أبوظبي)

فاز ميلان على حساب نابولي أمس بهدفين مقابل هدف في قمة الدوري الإيطالي، التي وضعت "الروسونيري" في الصدارة بالتساوي مع نابولي ولكل منهما 12 نقطة.

وعاد ماسيميليانو أليجري ليحقق إنجازاً مميزاً على صعيد المواجهات الشخصية مع المدرب أنطونيو كونتي، حيث كان التفوّق الأخير لأليغري على كونتي قبل 16 عاماً مضت تقريباً، وتحديدا منذ 1 نوفمبر 2009، حين كان يقود وقتها كالياري الذي فاز على أتالانتا بقيادة كونتي.

وكسر هذا الانتصار الذي طال انتظاره، سلسلة من التفوق الواضح الذي كان يصب في صالح المدرب كونتي في المواجهاته المباشرة بينهما، ففي المجمل، التقيا الثنائي في نحو 8 مواجهات سابقة في مختلف المسابقات، فاز كونتي في 5 منها، بينما كسب أليجري مرة واحدة فقط، وانتهت مواجهتين بالتعادل.

وتعد تلك المواجهة هي الأولى بين المدربين في الدوري الإيطالي منذ موسم 2013-2014، بعدما غابا عن التواجد معا في "الكالتشيو" لأكثر من عقد، ولم يُواجِه أليجري كونتي في مباريات رسمية خلال تلك الفترة.

ويسلط هذا الانتصار الضوء على عامل نفسي مهم في عالم المدربين، ألا وهو الفروقات في التكتيك، والأسلوب، والقدرة على التحوّل تحت الضغط، والتاريخ الشخصي بين المنافسين، حيث يتبع كونتي غالباً فلسفة منظمة دفاعياً مع ضغط متقدم، بينما يُعرف أليجري بمرونته في التكيّف مع المنافس وظروف المباراة، ما قد يكون منعطفاً في هذه المواجهة.

ورغم تفوّق كونتي تاريخياً، فإن هذا الفوز قد يمنح أليجري دفعة معنوية في سلسلة المنافسة الإيطالية، خصوصاً إذا ما استمر في حصد النتائج، كما أن هذه المواجهة تأتي في سياق منافسة جديدة بين المدربين الكبار في إيطاليا، وقد تفتح صفحة جديدة بينهما بين الملاعب.