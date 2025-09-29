المهر «حصيف» بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في بولندا

أبوظبي (الاتحاد)

توج المهر "حصيف" بشعار وذنان ريسنج، بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية في محطته البولندية، التي شكّلت الجولة الأوروبية الرابعة عشرة والختامية، وذلك ضمن ديربي وسط أوروبا، الذي أقيم على مضمار سلوزويك في العاصمة وارسو أمس.

وأكدت الكأس الغالية حضورها العالمي المميز بعدما أسدل الستار على محطات القارة الأوروبية في النسخة الثانية والثلاثين، التي تضمنت 11 محطة كبرى في كل من: فرنسا، إيطاليا، السويد، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، بلجيكا، تركيا، بريطانيا، روسيا، وختاماً بولندا التي شهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً بلغ 20 ألف متفرج.

وتحظى سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية بدعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تأكيداً على خطط إعلاء مكانة الخيل العربي في مختلف دول العالم، وتشجيع اقتنائه وتربيته عبر صناعة سباقات متطورة تسهم في دعم الملاك والمربين وتعزز من حضور الخيل العربي في أرقى وأهم السباقات العالمية.

وتمكن المهر "حصيف" بإشراف المدرب داميان دو واتريغون وقيادة الفارس فالح بوغنيم، من إحراز الفوز بجدارة بعد أداء مميز في السباق الذي أقيم لمسافة 2000 متر عشبي ضمن الفئة الثالثة، بمشاركة 15 خيلاً تمثل نخبة مرابط أوروبا وبولندا. وبلغت قيمة جوائز السباق 200 ألف يورو، وهي الأكبر في تاريخ سباقات الخيل العربي في بولندا.

وظل "حصيف" مترقباً لمتصدري المقدمة حتى المنعطف الأخير، قبل أن ينطلق بقوة في عمق المستقيم متجاوزاً منافسيه، تاركاً المركز الثاني للمهر "كاترين دي غزال" للمالك هلال العلوي، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد جان فرانسوا وقيادة الفارس مايكل فورست، فيما حل ثالثاً "باور بولت" للمالك رافال بلاتيك، بإشراف المدربة فان دين بوس كاترين وقيادة الفارس ج. مارين.

وقطع البطل مسافة السباق بزمن 2:12.80 دقيقة.

شهد السباق حضور الأمير يان لوبوميرسكي لانكورونسكي الرئيس الفخري لمضمار سلوزويك، ومحمد أحمد الحربي سفير الدولة لدى بولندا، وفيصل الرحماني أمين عام اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، إلى جانب محمد السويدي ممثل مربط وذنان ريسنغ، والمدرب والفارس.

من جانبه، قال مطر اليبهوني الظاهري رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: "نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على رعاية سموه المتواصلة لسلسلة سباقات الكأس الغالية، التي رسّخت مكانتها في أعلى المراتب العالمية بفضل رؤية سموه. كما نفخر بالنجاحات الكبيرة لمحطة بولندا التي اختتمت أجندة أوروبا لعام 2025 بأبهى صورة، ونعتز بالحضور الجماهيري الكبير الذي بلغ 20 ألف متفرج، متوجهاً بالشكر لإدارة مضمار سلوزويك على جهودها التنظيمية المميزة."