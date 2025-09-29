الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإمارات للدراجات» يتوج بلقب مونديال الطريق في رواندا

«الإمارات للدراجات» يتوج بلقب مونديال الطريق في رواندا
29 سبتمبر 2025 11:03

كيجالي (وام)
توج فريق الإمارات أكس آر جي للدراجات الهوائية، أمس، بطلاً لسباق الطريق في بطولة العالم للدراجات 2025، التي أقيمت في العاصمة الرواندية كيجالي، وذلك بعد أن قاده نجمه السلوفيني تادي بوجاتشار إلى انتصار تاريخي ليحافظ الفريق على اللقب للعام الثاني على التوالي.
وتمكن بوجاتشار من فرض نفسه بشكل قوي منذ المراحل المبكرة، إذ شن هجمات متواصلة على بعد أكثر من 100 كيلومتر من خط النهاية، ولم يصمد أمامه سوى زميليه في الفريق إسحاق ديل تورو وخوان أيوسو.
وفي الختام، خطف بوجاتشار الأضواء بتسجيله زمناً قدره 6:21:20 ساعة، متقدماً بفارق 1:28 دقيقة عن البلجيكي ريمكو إيفينيبول، وبأكثر من 2:16 دقيقة عن الإيرلندي بن هيلي، ليحرز لقبه العالمي الثاني توالياً، ويمنح فريق الإمارات لقباً تاريخياً يعزز مكانته في صدارة الدراجات العالمية.

أخبار ذات صلة
«الإمارات للدراجات» يحطم الرقم القياسي لعدد الانتصارات في عام واحد
«الإمارات للدراجات» يسيطر على صدارة «جراند بري مونتريال»
الإمارات للدراجات
سباق الطريق
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
جانب من المؤتمر الصحفي بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب في غزة ستتوقف
اليوم 01:24
عمال إنقاذ في موقع مبانٍ سكنية متضررة على مشارف كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا مؤشرات من كييف لاستئناف المحادثات
اليوم 01:24
حوثي مسلح في إحدى نقاط التفتيش في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: حملة الاعتقالات الحوثية نهج قمعي ومعادٍ للوطن
اليوم 01:24
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
الأخبار العالمية
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©