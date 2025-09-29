«أبوظبي الدولية» الأولى للجودو ترسم بالإثارة حتى اليوم الأخير

أبوظبي (الاتحاد)

حققت بطولة أبوظبي الدولية الأولى للجودو التي اختتمت مساء أمس الأول بصالة اتحاد الجودو الرئيسة بمقره في بني ياس بمشاركة 330 لاعباً ولاعبة من 23 دولة، نجاحاً باهراً، عبر تحقيق الأهداف الفنية والمجتمعية التي أقيمت من أجلها.

وشهدت الجولة الختامية لفئتي الرجال والناشئات مشاركة نوعية، خاصة من فئة الرجال من مختلف الجنسيات والمستويات الذين عكسوا مهارات رائعة، حيث تمكن أبطال نادي الفجيرة للفنون القتالية من فرض سيطرتهم لليوم الثاني على التوالي، والفوز بـ 14 ميدالية ملونة على مستوى بطولة الرجال المفتوحة، منها 4 ميداليات ذهبية، وفضيتان، و8 برونزيات.

وحل في المركز الثاني نادي كلباء برصيد 9 ميداليات ملونة، منها 3 ذهبيات، و3 فضيات، و3 برونزيات، وجاء نادي خورفكان ثالثاً برصيد 4 ميداليات فضية وبرونزية.

وعلى مستوى فئة الناشئات تحت 18 سنة للفردي، شهدت المنافسات تألق العديد من اللاعبات في مختلف الأوزان، حيث تم توزيع 6 ميداليات ذهبية منها 4 ذهبيات لناشئات الفجيرة، مها حسن فئة تحت 44 كجم، ملاك عشري وزن تحت 63 كجم، وأنسيليكا توريس وزن تحت 70كجم، بالإضافة إلي غلا خميس الفائزة بذهبية وزن الثقيل فوق 70 كجم.

وفي وزن تحت 52، فازت لاعبة كلباء لرياضة المرأة عائشة حسن بالذهبية، ونالت ذهبية وزن تحت 52 زميلتها سلمي الأنصاري.

وفي ختام البطولة، توج محمد جاسم، أمين السر المساعد للاتحاد رئيس اللجنة المنظمة الفائزين، رفقة عيسى بن هويدن عضو الاتحاد رئيس لجنة أندية ومراكز الجودو بالمنطقتين الشرقية والشمالية.