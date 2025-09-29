الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سافينيو يقترب من توقيع عقد جديد مع السيتي

سافينيو يقترب من توقيع عقد جديد مع السيتي
29 سبتمبر 2025 11:21

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
روني يتألم: أذهب لمشاهدة «يونايتد» وأنا أتوقع الخسارة!
أموريم ومانشستر يونايتد.. «الحدث النادر» يعجّل بالنهاية الحتمية!

قال جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن النادي كان واضحاً في رغبته في الإبقاء على سافينيو، مع اقتراب الجناح البرازيلي من توقيع عقد جديد في ملعب الاتحاد.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن توتنهام كان مهتماً بشدة لضم سافينيو الشهر الماضي، لكن الحديث عن صفقة بقيمة 69 مليون جنيه إسترليني لم تكتمل في النهاية، ومن المتوقع الآن أن يوقع اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً على عقد جديد يربطه بمانشستر سيتي حتى عام 2031.
وشارك سافينيو أساسياً في المباراة التي فاز فيها مانشستر سيتي على بيرنلي 5 / 1، بعد أيام من تسجيله أول أهدافه هذا الموسم في المباراة أمام هيديرسفيلد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
وقال جوارديولا:«كنا واضحين جداً في أننا نريد الإبقاء عليه». وأضاف:«الأمر يعتمد على عرض توتنهام. ربما العرض لم يكن جيداً بما يكفي للنادي، لا أعلم». وأوضح:«ولكن بالطبع، بعمره، في الموسم الماضي لعب الكثير من الدقائق. يمكنه اللعب على الجانبين، الأيمن والأيسر، لديه سرعة لا تصدق. لذا من هذه الناحية، هو لاعب مميز حقاً».
ومن المتوقع أن يسير سافينيو على خطى عدد من لاعبي فريق جوارديولا في توقيع عقود جديدة. وكان نيكو أوريلي آخر من وقع عقداً جديداً يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد تجديد عقد كل من روبن دياز وريكو لويس في الأسابيع الأخيرة.
وقال جوارديولا:«حدث مع ريكو، ونيكو، سافينيو قريب، وفي السابق، جدد روبين عقده أيضاً». وأضاف:«لذلك، سنحاول أن نظهر للاعب أننا نريده. ونبذل الجهد اللازم ليبقى لفترة أطول قليلاً. لذلك أنا سعيد جداً». وأكد:«نيكو يتطور كثيراً. أعتقد أنه منذ أن بدأ اللعب، خسرنا مباراة واحدة فقط، وهي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد كريستال بالاس. وعندما لم يكن ضمن التشكيلة، كنا نخسر طوال الوقت. لذلك نيكو ساعدنا كثيراً، وتطور بشكل كبير من حيث القوة والكرات الثابتة والتعامل مع الكرة. نحن سعداء به للغاية».

جوارديولا
مانشستر سيتي
كأس الاتحاد الإنجليزي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
جانب من المؤتمر الصحفي بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب في غزة ستتوقف
اليوم 01:24
عمال إنقاذ في موقع مبانٍ سكنية متضررة على مشارف كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا مؤشرات من كييف لاستئناف المحادثات
اليوم 01:24
حوثي مسلح في إحدى نقاط التفتيش في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: حملة الاعتقالات الحوثية نهج قمعي ومعادٍ للوطن
اليوم 01:24
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
الأخبار العالمية
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©