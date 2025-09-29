سافينيو يقترب من توقيع عقد جديد مع السيتي

لندن (د ب أ)

قال جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن النادي كان واضحاً في رغبته في الإبقاء على سافينيو، مع اقتراب الجناح البرازيلي من توقيع عقد جديد في ملعب الاتحاد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن توتنهام كان مهتماً بشدة لضم سافينيو الشهر الماضي، لكن الحديث عن صفقة بقيمة 69 مليون جنيه إسترليني لم تكتمل في النهاية، ومن المتوقع الآن أن يوقع اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً على عقد جديد يربطه بمانشستر سيتي حتى عام 2031.

وشارك سافينيو أساسياً في المباراة التي فاز فيها مانشستر سيتي على بيرنلي 5 / 1، بعد أيام من تسجيله أول أهدافه هذا الموسم في المباراة أمام هيديرسفيلد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وقال جوارديولا:«كنا واضحين جداً في أننا نريد الإبقاء عليه». وأضاف:«الأمر يعتمد على عرض توتنهام. ربما العرض لم يكن جيداً بما يكفي للنادي، لا أعلم». وأوضح:«ولكن بالطبع، بعمره، في الموسم الماضي لعب الكثير من الدقائق. يمكنه اللعب على الجانبين، الأيمن والأيسر، لديه سرعة لا تصدق. لذا من هذه الناحية، هو لاعب مميز حقاً».

ومن المتوقع أن يسير سافينيو على خطى عدد من لاعبي فريق جوارديولا في توقيع عقود جديدة. وكان نيكو أوريلي آخر من وقع عقداً جديداً يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد تجديد عقد كل من روبن دياز وريكو لويس في الأسابيع الأخيرة.

وقال جوارديولا:«حدث مع ريكو، ونيكو، سافينيو قريب، وفي السابق، جدد روبين عقده أيضاً». وأضاف:«لذلك، سنحاول أن نظهر للاعب أننا نريده. ونبذل الجهد اللازم ليبقى لفترة أطول قليلاً. لذلك أنا سعيد جداً». وأكد:«نيكو يتطور كثيراً. أعتقد أنه منذ أن بدأ اللعب، خسرنا مباراة واحدة فقط، وهي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد كريستال بالاس. وعندما لم يكن ضمن التشكيلة، كنا نخسر طوال الوقت. لذلك نيكو ساعدنا كثيراً، وتطور بشكل كبير من حيث القوة والكرات الثابتة والتعامل مع الكرة. نحن سعداء به للغاية».