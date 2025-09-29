الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الإصابة تحرم سانتوس من نيمار حتى نوفمبر

الإصابة تحرم سانتوس من نيمار حتى نوفمبر
29 سبتمبر 2025 11:29

ساو باولو(أ ف ب)
سيكون على النجم البرازيلي نيمار، المصاب حالياً، الانتظار حتى نوفمبر كي يعود للعب مجدداً مع فريقه سانتوس، وذلك وفق ما أفاد رئيس النادي مارسيلو تيكسيرا.
ووفق تقديرات الطاقم الطبي في النادي، سيكون نيمار قادراً على العودة من أجل «مساعدة الفريق» اعتباراً من نوفمبر بحسب تيكسيرا، وهو ما يعني التحاقه بسانتوس في المراحل الأخيرة من الدوري المحلي، الذي يختتم في السادس والسابع من ديسمبر، حيث يُصارع الفريق من أجل البقاء بين الكبار وعدم الهبوط.
ومن المتوقع أن تستغرق عملية إعادة تأهيل ابن الـ33 عاماً الذي تعرض في منتصف الشهر الحالي لإصابة في الفخذ خلال التمارين، ستة أسابيع، وفق ما أفاد الطاقم الطبي.
ومنذ عودته إلى فريق بداياته سانتوس بداية العام الحالي بعد تجربة فاشلة في الدوري السعودي، عانى نجم برشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق من إصابات عدة، حرمته من اللعب بشكل منتظم وخاض بالمجمل 21 مباراة فقط، مسجلاً فيها ستة أهداف.
وأدت كثرة الإصابات التي أثرت كثيراً على مشواره مع الهلال السعودي، إلى غياب نيمار عن المنتخب لقرابة عامين، وتحديداً منذ أكتوبر 2023 حين أصيب بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال مباراة ضد الأوروغواي (0-2) في مونتيفيديو.
وتعرّض نيمار لهذه الإصابة قبل شهرين من وصوله إلى السعودية للتوقيع مع الهلال، ما أبعده عن الملاعب لمدة عام، مكتفياً بخوض سبع مباريات فقط مع فريقه الجديد سجل خلالها هدفاً مع ثلاث تمريرات حاسمة.
وبعد تعادله الأحد مع براجانتينو 2-2، رفع سانتوس رصيده إلى 27 نقطة، بفارق خمس نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

