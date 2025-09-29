الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«أبوظبي للزوارق» يتأهب للتعويض في مونديال الفورمولا1 بجولتي الصين

«أبوظبي للزوارق» يتأهب للتعويض في مونديال الفورمولا1 بجولتي الصين
29 سبتمبر 2025 11:37

أبوظبي (الاتحاد)
يستعد فريق أبوظبي للزوارق السريعة لخوض جولتين حاسمتين بالصين في بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، حيث تبدأ المشاركة في جولة شنغهاي من 2 إلى 4 أكتوبر، تليها الجولة التالية في مدينة زينزهو من 10 إلى 12 أكتوبر.
ويخوض الفريق المنافسات بأبطاله هذا الموسم المتسابق منصور المنصوري وزميله السويدي إريك ستارك، وذلك بعد مشاركته في الجولة الأولى التي أقيمت في إندونيسيا خلال شهر أغسطس الماضي، والتي لم يوفق فيها في تحقيق مراكز متقدمة، ليكون الهدف في هذه المرحلة هو التعويض وإحراز نتائج تليق باسم الفريق ومكانته العالمية.
ويترأس بعثة الفريق إلى الصين ناصر الظاهري، في إطار تحضيرات فنية وتنظيمية متكاملة تعكس جاهزية الفريق لخوض واحدة من أصعب محطات البطولة هذا الموسم.
وقال ثاني القمزي، مدير فريق أبوظبي للزوارق السريعة: «الجولتان القادمتان تمثلان محطة مفصلية في مشوار الفريق نحو المنافسة على مراكز متقدمة، وثقتنا كبيرة بقدرات متسابقينا منصور المنصوري وإريك ستارك، والجميع في حالة تركيز عالية من أجل تقديم أفضل المستويات في الجولتين القادمتين بالصين. هدفنا هو التعويض بعد البداية غير الموفقة في إندونيسيا، ونعمل بروح الفريق الواحد لإحراز نتائج مشرفة تعكس اسم أبوظبي والإمارات».
ووجّه القمزي خالص الشكر والتقدير إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على دعمه الدائم ورعايته الكاملة لمسيرة الفريق، مؤكداً أن هذا الدعم هو الأساس في استمرار النجاحات والقدرة على تمثيل الإمارات بأفضل صورة في البطولات العالمية.

